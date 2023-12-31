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رفض ترشيح عمران خان للانتخابات التشريعية الباكستانية

12/31/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اسلام اباد - أ.ف.پ: رفض ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير، على ما أعلن مسؤولو حزبه.
ويؤكد خان المعتقل منذ أغسطس أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان منذ سنوات لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشح للانتخابات ممثلا عن حزب «حركة إنصاف» الذي أسسه.
وأعلن المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن بعد إغلاق باب الترشيحات أن «ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريبا».
وأوضح لوكالة فرانس برس أن «90 إلى 95% من ملفات مرشحينا رفضت» منددا بإستراتيجية لمنع مرشحي حركة إنصاف من خوض الانتخابات.
وقال «تستخدم كل التكتيكات بهذا الهدف، لكننا لن ننسحب في أي من الأحوال من الساحة السياسية ولن نقاطع الانتخابات».
وقال مسؤول في اللجنة الانتخابية لفرانس برس إنه تم رفض عدد من مرشحي الحزب بينهم عمران خان نفسه بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم.
وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين في 23 يناير، ومن المحتمل أن يطعن حزب خان في إقصاء عدد من أعضائه أمام القضاء أو اللجنة نفسها.
وقال حسن «سنشارك في الانتخابات وسنطعن بكل هذه القرارات في كل من الدوائر وسنستخدم كل الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية».
ويلاحق رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 71 عاما في قضايا عدة أمام القضاء إثر الإطاحة به في أبريل 2022 على خلفية نزاع مع الجيش الذي دعمه للوصول إلى السلطة عام 2018.

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