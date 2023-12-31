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روسيا تستهدف أوكرانيا بعشرات المسيرات ردا على هجوم بيلغورود

12/31/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفّذت روسيا ضربات جديدة ضد أوكرانيا فجر الأحد، بعد يوم على تعهّدها الرد على ما وصفته بـ«هجوم إرهابي» استهدف مدينة بيلغورود.
وأعلنت كييڤ بدورها تدمير 21 من 49 مسيّرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد» أطلقتها روسيا ليلا، مضيفة أن ستة صواريخ موجّهة استهدفت أيضا مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد.
واستهدفت عدة مسيّرات إيرانية الصنع من طراز «شاهد» خاركيف في خلال الليل، وفق السلطات المحلية، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بقصف المناطق المدنية الحدودية نهاية الأسبوع.
وقال رئيس البلدية إيهور تيريخوف على تلغرام «نتيجة الهجوم الليلي للمسيّرات الروسية على خاركيف، تضررت أبنية في وسط المدينة.
هذه ليست منشآت عسكرية بل إنها مقاه ومبان سكنية ومكاتب»، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.
وأضاف «عشية رأس السنة، يريد الروس ترهيب مدينتنا، لكننا لسنا خائفين».
وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام بأن المسيّرات استهدفت خصوصا «خطوط الدفاع الأمامية ومنشآت مدنية وعسكرية ومرتبطة بالبنى التحتية في المناطق الواقعة على خط الجبهة».
وجاءت الضربات الروسية الجديدة بعد يوم على هجوم غير مسبوق استهدف مدينة بيلغورود هو الأعنف ضد المدنيين في روسيا منذ اندلع النزاع في فبراير 2022.

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