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مدينة أوكلاند في نيوزيلندا تدخل العام الجديد 2024

12/31/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وكالات: استقبلت مدينة اوكلاند في نيوزيلندا العام الجديد 2024، بإطلاق الألعاب النارية، وهى من ضمن أولى دول العالم التى تستقبل العام الجديد.
وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقا لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش.

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