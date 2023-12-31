مدينة أوكلاند في نيوزيلندا تدخل العام الجديد 2024

مدينة أوكلاند في نيوزيلندا تدخل العام الجديد 2024
التاريخ
12/31/2023 2:20:13 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وكالات: استقبلت مدينة اوكلاند في نيوزيلندا العام الجديد 2024، بإطلاق الألعاب النارية، وهى من ضمن أولى دول العالم التى تستقبل العام الجديد.
وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقا لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش.
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