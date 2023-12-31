تعرض مقر للقوات الكردية شمالي العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين

(MENAFN
- Al-Anbaa) بغداد - شينخوا: أكدت السلطات الكردية الأحد تعرض مقر لقوات البيشمركة الكردية لهجوم بطائرتين مسيرتين مساء السبت أدى لوقوع خسائر مادية.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني في بيان إن أحد مقرات قوات البيشمركة ببلدة صلاح الدين في أربيل عاصمة الإقليم تعرض لهجومٍ بطائرتين مسيرتين.
وأوضح أن الهجوم لم يخلف خسائر بشرية، لكنه أدى إلى حصول أضرار مادية، واصفا منفذي الهجوم بأنهم عناصر خارجة عن القانون، لافتا إلى أن الهجوم يعد بادرة خطيرة.
ودعا هوراماني جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الذي وصفه بالإرهابي، مضيفا «ننتظر ردا واجراءات من رئيس الوزراء العراقي في معاقبة هذه الجماعات».
وفي السياق ذاته، أدان مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم الهجوم بشدة، معبرا عن قلقه الشديد إزاء ذلك.
وقال بارزاني في تغريدة بمنصة (اكس) «أشعر بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدين بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم».
وأضاف «على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب، فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم».
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