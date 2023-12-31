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تعرض مقر للقوات الكردية شمالي العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين

12/31/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بغداد - شينخوا: أكدت السلطات الكردية الأحد تعرض مقر لقوات البيشمركة الكردية لهجوم بطائرتين مسيرتين مساء السبت أدى لوقوع خسائر مادية.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني في بيان إن أحد مقرات قوات البيشمركة ببلدة صلاح الدين في أربيل عاصمة الإقليم تعرض لهجومٍ بطائرتين مسيرتين.
وأوضح أن الهجوم لم يخلف خسائر بشرية، لكنه أدى إلى حصول أضرار مادية، واصفا منفذي الهجوم بأنهم عناصر خارجة عن القانون، لافتا إلى أن الهجوم يعد بادرة خطيرة.
ودعا هوراماني جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الذي وصفه بالإرهابي، مضيفا «ننتظر ردا واجراءات من رئيس الوزراء العراقي في معاقبة هذه الجماعات».
وفي السياق ذاته، أدان مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم الهجوم بشدة، معبرا عن قلقه الشديد إزاء ذلك.
وقال بارزاني في تغريدة بمنصة (اكس) «أشعر بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدين بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم».
وأضاف «على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب، فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم».

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