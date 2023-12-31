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الرئيس الروسي في خطاب رأس السنة لن نتراجع أبدا

12/31/2023 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة أن بلاده «لن تتراجع أبدا».
وقال بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة: «أثبتنا مرارا أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات وأننا لن نتراجع أبدا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا»، بدون الإشارة صراحة إلى الحرب في أوكرانيا.
وأشار الرئيس في كلمته، إلى أنه في عام 2023، دافعت روسيا بقوة عن مصالحها الوطنية وحريتها وأمنها.
وذكر أن الأمر الرئيسي الذي وحد ويوحد الروس، هو مصير الوطن والفهم العميق للأهمية القصوى للمرحلة التاريخية التي تمر بها روسيا.
وقال بوتين: «نحن ندرك بشكل تام وواضح أن الكثير يرتبط بمدى اعتمادنا على أنفسنا في هذه الفترة، وعلى تفكيرنا بما هو أفضل، وعلى رغبتنا في دعم بعضنا البعض بالقول والفعل.
لقد أدى العمل من أجل الصالح العام إلى توحيد المجتمع.
نحن متحدون في أفكارنا، وفي العمل وفي القتال.
نحن نظهر أهم سمات الشعب الروسي: التضامن والرحمة والصمود».
وخاطب الرئيس كذلك، العسكريين الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال: «قلوبنا معكم. نحن فخورون بكم، ونحن معجبون بشجاعتكم. لا شك في أنكم الآن تشعرون بحب أقرب الناس إليكم وأعزهم وأحبهم.
وتشعرون بالدعم القوي والصادق من ملايين المواطنين الروس. تشعرون بدعم كل الشعب».
وشدد الرئيس بوتين على أن «روسيا لن تتراجع أبدا، وأنه لا توجد قوة يمكنها أن تفرقنا وتوقف تطورنا.
نحن نقرر ونصنع مصير روسيا، نحن عائلة واحدة كبيرة، وسنضمن التطور الواثق، نحن معا».

MENAFN31122023000130011022ID1107672486

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