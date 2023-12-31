الحرب مستعرة في غزة عشية بدء العام الجديد وفلسطين تعتبر تصريحات نتنياهو عن محور فلادلفيا إنهاء لكل الاتفاقيات

MENAFN - Al-Anbaa) عام قاتم بالنسبة الى الفلسطينيين والإسرائيليين انتهى الأحد في ظل غياب أي مؤشرات على إمكانية وضع حد قريبا للحرب المستعرة في قطاع غزة والتي تعتبر الأكثر عنفا في الأراضي الفلسطينية.

ولم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية، ولم تتوقف المعارك البرية بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حماس، فيما يسود اليأس بين سكان القطاع المحاصر الذين يعانون من تداعيات الحرب اليومية.فقد سقط 10 قتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مربع سكني في خان يونس.واستهدفت إسرائيل محيط مستشفى «شهداء الأقصى» في غزة، كما استهدفت حي الزيتون وجامعة الأقصى في القطاع، ما أدى إلى سقوط حوالي 70 قتيلا، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.من جانبها، ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت طائرة هيليكوبتر إسرائيلية من طراز أباتشي بصاروخ جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.وأعلنت ايضا استهدافها لجرافة إسرائيلية من نوع «دي 9» بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وقتل 40 فلسطينيا على الأقل في قصف ليلي على مدينة غزة وانتشلت 18 جثة فيما دفن العديدون تحت الأنقاض.وقال محمد بطيحان وهو من سكان غزة «بعد الانفجار أتينا إلى المنطقة ووجدنا الشهداء أينما كان.استخرجنا تقريبا 15 شهيدا وقد يكون هناك نحو 30 شهيدا آخر تحت الأنقاض».وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 12 مقاتلا فلسطينيا في عدد من المعارك البرية وفي القصف الجوي والمدفعي، وزعم أنه عثر على أنفاق لحماس ومتفجرات مزروعة في روضة أطفال.كما أعلن الجيش الإسرائيلي امس انضمام لواء المظليين، أحد ألوية الجيش السبعة، إلى العمليات البرية الدائرة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.وقال الجيش في بيان إن قوات المظليين بدأت مهامها هذا الأسبوع في منطقة خان يونس، بعد شهرين من المعارك الكبيرة شمال قطاع غزة.وأشار الجيش إلى أن مقاتلي هذا اللواء بدأوا هجوما على بنى تحتية لحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة، ومن بينها نقاط المراقبة ومستودعات الأسلحة.وقال محمود أبوشحمة من مخيم للنازحين في رفح عند الحدود مع مصر «كنا نأمل بأن يأتي العام 2024 في ظل ظروف أفضل وبأن نحتفل برأس السنة في منازلنا مع عائلاتنا».وأضاف أبو شحمة (33 عاما) النازح من خان يونس في جنوب قطاع غزة أيضا، «نأمل بأن تنتهي الحرب ويكون بإمكاننا العودة إلى منازلنا والعيش بسلام».وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حركة حماس امس.وأفادت الوزارة عن سقوط 21822 قتيلا و56451 جريحا منذ بدء الحرب، مشيرة إلى مقتل 150 شخصا وإصابة و286 بجروح خلال 24 ساعة.إلى ذلك، قال وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي - في اتصال مع نظيره البريطاني ديڤيد كاميرون-، إن بلاده ترفض المعايير المزدوجة، ويجب ألا يسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب، مؤكدا مواصلة الجهود على المستوى الدولي لإنهاء الحرب على غزة.وذكرت الخارجية العمانية أن الوزيرين ناقشا في اتصالهما الأوضاع في غزة، والملاحة في البحر الأحمر.في الأثناء، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش، لو بقي في غزة 100 ألف أو 200 ألف عربي فالحديث عن اليوم التالي سيختلف كثيرا.وأضاف يجب أن نشجع السكان في غزة على الهجرة فهم يعيشون في ضائقة وفقر.والإسرائيليون يرغبون بالعودة لغزة لأنها مكان جميل وسيحولون الصحراء لمكان مزدهر.في المقابل، انتقد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، امس، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي المتعلقة باستعادة إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وقال إنه يستوجب قرارا فلسطينيا عربيا موحدا.وذكر المسؤول الفلسطيني بحسابه على منصة «إكس» أن هذا التصريح «دليل واضح على قرار عودة الاحتلال بالكامل وتدمير للاتفاقيات مع مصر، وكما قلنا سابقا إنهاء لكل الاتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية».وأضاف «هذا يستوجب قرارا فلسطينيا عربيا موحدا لمواجهة تداعيات هذه الحرب ومحاولات نتنياهو فرض وقائع جديدة».وكان نتنياهو قد قال إن محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل، وأن يتم إغلاقه.