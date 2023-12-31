مقتل 10 حوثيين في قصف أميركي استهدف زوارق هاجمت سفينة بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Anbaa) قتل 10 حوثيين يمنيين وأصيب اثنان آخران جراء القصف الأميركي على زوارق هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، وفق ما قال مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني.
وأفاد مصدر ملاحي في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثييين رفض الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس عن «مقتل 10 حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبوا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة».
وأكد مصدر ملاحي آخر بدون الكشف عن هويته حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن «4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد».
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