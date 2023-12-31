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مقتل 10 حوثيين في قصف أميركي استهدف زوارق هاجمت سفينة بالبحر الأحمر

12/31/2023 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل 10 حوثيين يمنيين وأصيب اثنان آخران جراء القصف الأميركي على زوارق هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، وفق ما قال مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني.
وأفاد مصدر ملاحي في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثييين رفض الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس عن «مقتل 10 حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبوا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة».
وأكد مصدر ملاحي آخر بدون الكشف عن هويته حصيلة القتلى، مشيرا إلى أن «4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد».

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