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جينبينغ في كلمة بمناسبة العام الجديد 2024 ستتم إعادة توحيد الصين بالتأكيد

12/31/2023 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بكين - شينخوا: قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، إنه ستتم إعادة توحيد الصين بالتأكيد، مشددا على أهمية «تضافر المواطنين على جانبي مضيق تايوان بقلب واحد وأن يتقاسموا المجد العظيم لتجديد الشباب الوطني للأمة الصينية».
وتعهد الرئيس الصيني في كلمته بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024 أوردتها وكالة أنباء الصين الرسمية «شينخوا»، بمواصلة تقديم الدعم لهونغ كونغ وماكاو في تأمين ازدهارهما واستقرارهما على المدى الطويل.
وقال شي إن الصين ستواصل دعم المنطقتين الإداريتين الخاصتين في تسخير نقاط قوتهما المميزة، ودمجهما بصورة أفضل في التنمية الشاملة للصين.
وأكد ان بكين ستعمل مع المجتمع الدولي لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، مضيفا: إنه لا تزال بعض المناطق في العالم تعيش في النزاعات، مشددا على أن الشعب الصيني يدرك مدى قيمة السلام.
وتابع الرئيس الصيني قائلا: «سنعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي من أجل الصالح العام للإنسانية وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وجعل العالم مكان أفضل للجميع».
ولفت الى ان بلاده «ستواصل بثبات دفع التحديث صيني النمط»، مبينا أن «الجهود ستبذل من أجل تطبيق فلسفة التنمية الجديدة على جميع الجبهات بصورة كاملة ومخلصة، وتسريع بناء النمط الجديد للتنمية، وتعزيز التنمية عالية الجودة، ومواصلة مسيرة التنمية وحماية الأمن على حد سواء».

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