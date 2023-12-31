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تنحية وزير الخارجية الإسرائيلي من منصبه بعد تحميله حكومة نتنياهو مسؤولية هجوم 7 أكتوبر

12/31/2023 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وكالات: قررت الحكومة الإسرائيلية تعيين وزير جديد للخارجية ليحل مكان الوزير إيلي كوهين.
وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن تنحية كوهين من وزارة الخارجية جاء ردا على تصريحاته التي أكد فيها على تحميل الحكومة المسؤولية بالكامل حول هجوم 7 أكتوبر الماضي، الذي شنته حركة «حماس».
وعين كوهين وزيرا للخارجية في 2022 في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وبموجب هذا التعديل الوزاري، يعين إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية بدلا من الوزير يسرائيل كاتس الذي سيعين في منصب وزير الخارجية بدلا من كوهين، على أن تخضع التعيينات لموافقة «الكنيست».
وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية «تمت الموافقة على تعيين إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية. وتعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية».
وأضاف البيان أن كوهين سيستمر في العمل كعضو في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

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