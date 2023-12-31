مقتل وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق بغارة إسرائيلية على منزله في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) وكالات: قتل وزير فلسطيني سابق بغارة إسرائيلية على منزله في قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» ووزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
وقالت وكالة «وفا» في بيان «استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة».
وأوضحت: «كما أصيب عدد من أفراد أسرته».
وشغل سلامة منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بين فبراير 2005 ومارس 2006.
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