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مقتل وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق بغارة إسرائيلية على منزله في غزة

12/31/2023 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وكالات: قتل وزير فلسطيني سابق بغارة إسرائيلية على منزله في قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» ووزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».
وقالت وكالة «وفا» في بيان «استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة».
وأوضحت: «كما أصيب عدد من أفراد أسرته».
وشغل سلامة منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية بين فبراير 2005 ومارس 2006.

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