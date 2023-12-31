العالم يودع 2023 المضطرب ويدخل العام 2024 بآمال السلام

MENAFN - Al-Anbaa) استقبلت سيدني الملقبة بـ «العاصمة العالمية لعيد رأس السنة» العام الجديد 2024، إذ تجمع أكثر من مليون أسترالي على امتداد شاطئ الميناء، في حين أشارت سلطات المدينة والشرطة إلى أن كل المواقع المطلة على الألعاب النارية باتت مشغولة.

وتجمع سكان سيدني في هذه المواقع متحدين الطقس الذي يشهد رطوبة غير معتادة في هذا الوقت من العام، وشاهدوا إضاءة جسر هاربور ومعالم أخرى بأسهم نارية وصل وزنها إلى 8 أطنان.

وودع المحتفلون في مختلف أنحاء العالم العام 2023 المضطرب والأكثر حرا على الإطلاق، والذي تميز بصعود الذكاء الاصطناعي لكن طبع أيضا بحربين داميتين في غزة وأوكرانيا، وبأزمة المناخ.

واستقبل سكان العالم الذين يتجاوز عددهم حاليا 8 مليارات نسمة العام الجديد الذي يحملونه آمالهم بالسلام والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة وحل النزاعات في العالم.

لكن في مدينة غزة المدمرة، لم تبق أماكن للاحتفال بالعام الجديد. وقال عبد عكاوي الذي فر من المدينة مع زوجته وأطفاله الثلاثة «كانت سنة مظلمة مليئة بالمآسي».

وروى الرجل البالغ 37 عاما، والقاطن حاليا في مخيم للأمم المتحدة في رفح في جنوب قطاع غزة أنه فقد شقيقه، لكنه مازال يتمسك بالأمل للعام 2024.

وقال لفرانس برس: «إن شاء الله، ستنتهي هذه الحرب، العام الجديد سيكون أفضل وسنتمكن من العودة إلى منازلنا وإعادة بنائها، أو العيش في خيمة على الأنقاض».

وفي روما، ذكر البابا فرنسيس في صلواته ضحايا الصراعات في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى الأوكرانيين والفلسطينيين والإسرائيليين والسودانيين و«شهداء الروهينغا» في بورما.

وقال البابا البالغ 87 عاما من ساحة القديس بطرس: «في نهاية العام، لنتحلى بالشجاعة ونسأل أنفسنا كم ضحية وقعت جراء النزاعات المسلحة وكم قتيلا سجل»، في هذه الصراعات.

وتابع: «لنسأل أنفسنا كذلك ما هو حجم الدمار والمعاناة والفقر؟ فليراجع من لهم مصلحة من هذه الصراعات ضمائرهم».

كوارث ضخمة

على مدار الأشهر الـ 12 الفائتة، شهد العالم كوارث ضخمة بينها كوارث طبيعية.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات تركيا وسورية المجاورة في 6 فبراير2023، تلاه آخر بعد بضع ساعات بقوة 7.6 درجات.

وأسفرت الهزات الأرضية العنيفة عن مصرع أكثر من 55 ألف شخص في البلدين، إذ قضى 50 ألف شخص على الأقل في تركيا، وأكثر من 5000 في سورية. ورتب هذا الزلزال خسائر اقتصادية فادحة في البلدين.

وفي ليل 8 سبتمبر 2023، ضرب زلزال المغرب مخلفا نحو 3 آلاف قتيل و5600 جريح في أقاليم شاسعة جنوب مراكش في وسط البلاد،

وأدى إلى تضرر نحو 60 ألف مسكن في حوالي 3 آلاف قرية على مرتفعات جبال الأطلس الكبير.

وفي ليبيا، أدى انهيار سدين في مدينة درنة المطلة على البحر الأبيض المتوسط في العاشر من سبتمبر 2023، إلى حدوث فيضان بحجم سونامي جرف كل شيء في طريقه، تزامنا مع مرور العاصفة «دانيال» في شرق البلاد. وتسببت الفيضانات بمقتل وجرح وفقدان آلاف من سكان المدينة.

واعتبر العام 2023 أيضا الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في العام 1880. وشهد الكوكب خلاله سلسلة من الكوارث المناخية، من باكستان إلى القرن الأفريقي مرورا بحوض الأمازون.

إلى ذلك، شهد العام 2023 اندلاع حرب دامية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 7.1 ملايين شخص نزحوا منذ بداية النزاع المستمر، لجأ 1.5 مليون منهم إلى بلدان الجوار. وقتل في الحرب أكثر من 12 ألف شخص، وفق تقدير متحفظ لمنظمة «أكليد» غير الحكومية.

وأصبحت الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم منتزعة اللقب من الصين، وأول دولة تهبط مركبة فضائية في منطقة القطب الجنوبي للقمر غير المستكشفة.