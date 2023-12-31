وزير المالية الإسرائيلي يدعو لعودة المستوطنين إلى غزة بعد انتهاء الحرب

MENAFN - Al-Anbaa) دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبرا أن فلسطينيي القطاع يجب أن يتم تشجيعهم على الهجرة إلى دول أخرى.

وردا على سؤال حول احتمال إعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة، قال سموتريتش في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي «من أجل تحقيق الأمن، علينا السيطرة على القطاع ومن أجل السيطرة عليه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى وجود مدني».

وأجلت إسرائيل في العام 2005 جيشها ونحو 8 آلاف مستوطن من قطاع غزة المحتل منذ العام 1967 في إطار خطة الانسحاب أحادية الجانب التي قدمها رئيس الوزراء حينذاك أرييل شارون.

واعتبر سموتريتش الذي يرأس حزب «الصهيونية الدينية» المنضوي في التحالف الحكومي الحاكم، أن إسرائيل يجب أن «تشجع» فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.4 مليون تقريبا على مغادرة القطاع.

وأضاف: «في حال تحركنا بطريقة صحيحة استراتيجيا وشجعنا الهجرة وفي حال كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليونين، سيكون خطاب اليوم التالي للحرب مختلفا تماما».

وتابع: «سنساعد في إعادة هؤلاء اللاجئين إلى حياة طبيعية في دول أخرى بطريقة مناسبة وإنسانية بالتعاون مع المجتمع الدولي».