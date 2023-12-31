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محمد بن راشد بمناسبة العام الجديد 2024 كل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارا وسلاما

12/31/2023 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» بمناسبة نهاية العام 2023 واستقبال العام الجديد 2024: «نودع عاما إماراتيا مضى.. ونستقبل عاما جديدا.. نودع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه.. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز.. كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور.. كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة.. كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقرارا وسلاما».

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