محمد بن زايد أدعو الله تعالى أن يكون 2024 عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة وأمن وسلام لشعوب العالم

محمد بن زايد أدعو الله تعالى أن يكون 2024 عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة وأمن وسلام لشعوب العالم
التاريخ
12/31/2023 2:20:12 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» بمناسبة استقبال العام الجديد 2024: "مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب
العالم
كافة".
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