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محمد بن زايد أدعو الله تعالى أن يكون 2024 عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة وأمن وسلام لشعوب العالم

12/31/2023 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» بمناسبة استقبال العام الجديد 2024: "مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب
العالم
كافة".

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