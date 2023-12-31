ألمانيا تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لهجوم على كاتدرائية كولونيا

ألمانيا تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لهجوم على كاتدرائية كولونيا
التاريخ
12/31/2023 2:20:12 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة الألمانية اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم كان يستهدف كاتدرائية كولونيا ليلة رأس السنة الجديدة.
وقالت شرطة المدينة الواقعة غرب ألمانيا إن "الوسيلة المفترضة للهجوم" هي سيارة، مؤكدة تعزيز الإجراءات الأمنية
في
محيط
الموقع.
MENAFN31122023000130011022ID1107672476
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.