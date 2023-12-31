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ألمانيا تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لهجوم على كاتدرائية كولونيا

12/31/2023 2:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة الألمانية اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم كان يستهدف كاتدرائية كولونيا ليلة رأس السنة الجديدة.
وقالت شرطة المدينة الواقعة غرب ألمانيا إن "الوسيلة المفترضة للهجوم" هي سيارة، مؤكدة تعزيز الإجراءات الأمنية
في
محيط
الموقع.

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