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وفاة الصحافي الاستقصائي جون بيلغر عن 84 عاما

12/31/2023 2:20:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفي عن 84 سنة في لندن الصحافي الاستقصائي ومُعدّ الأفلام الوثائقية الأسترالي جون بيلغر، المعروف بدعمه لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج وبتناوله تبعات حكم بول بوت في كمبوديا وفضيحة "الثاليدومايد"، على ما أفادت عائلته.

وكتبت عائلته على موقع إكس "ببالغ الحزن تعلن عائلة جون بيلغر أنه توفي في لندن بتاريخ 30 ديسمبر 2023 عن 84 عاماً".
وتابعت "سيُحتفى بعمله الصحافي والوثائقي في مختلف أنحاء العالم، لكن بالنسبة إلى عائلته كان ببساطة أروع أب وجد وشريك. ارقد بسلام".

وعمل بيلغر الذي عاش معظم حياته في بريطانيا منذ أوائل ستينيات القرن العشرين، لدى وكالة "رويترز" وصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، وضمن برنامج التحقيقات الاستقصائي السابق "وورد إن اكشن" الذي عرضته قناة "آي تي في".

وفي العام 1979، تناول فيلم "يير زيرو: ذي سايلنت ديث أوف كمبوديا" ("Year Zero: The Silent Death Of Cambodia") الذي عُرض عبر "آي تي في"، وحشية الجرائم التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا.

وفاز بيلغر بجائزة الأكاديمية الدولية للفنون التلفزيون وعلومه عن عمل وثائقي يشكّل استكمالاً للفيلم الذي عرضته "آي تي في" ويحمل عنوان "كبموديا: ذي بترايل" ("Cambodia: The Betrayal").

وسنة 1974، أعدّ بيلغر عملاً وثائقياً لصالح "آي تي في" يحمل عنوان "الثاليدومايد: ذي ناينتي إيت وي فورغوت" ("Thalidomide: The Ninety-Eight We Forgot")، ويتناول حملة التعويضات لأطفال وُلدوا مع تشوّهات خلقية جراء تناول أمّهاتهم عقار الثاليدومايد.
وقاد بيلغر حملة لإطلاق سراح مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج.

وكتبت صفحة "ويكيليكس" الرسمية على منصة "إكس" إنّ بيلغر كان "مدافعا شرسا عن الحقيقة، ودعا لاحقاً للإفراج عن جوليان أسانج وتبرئته".

ومن أحدث أفلامه الوثائقية "ذي كامينغ وور أون تشاينا" ("The Coming War On China") الذي عرضته "آي تي في"
في
العام
2016.

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