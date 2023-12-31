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منتخب مصر لكرة القدم يعلن قائمته النهائية لأمم أفريقيا

12/31/2023 2:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي، روي فيتوريا، القائمة النهائية المختارة لمعسكر المنتخب المقرر إقامته في يناير/ كانون الثاني، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج.


ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي لم تخل من المفاجآت، من بينها ضمت محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، رغم عدم مشاركته مع فريقه منذ شهرين، وكذلك ضمت القائمة حارس نادي بيراميدز أحمد الشناوي، رغم معاناته من الإصابة بكسر في أحد الضلوع، كذلك وقع اختيار فيتوريا على اللاعب الشاب أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط الأهلي.

وجاءت قائمة المنتخب المصري كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي
في خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، على جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، محمد حمدي
في خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني، مروان عطية، أحمد السيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة
في خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.
يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في الفترة ما بين 13 يناير المقبل حتى 11 فبراير/ شباط، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية مع كل من الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

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