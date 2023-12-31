الفيصلي ينهي عقد المحترف الانجليزي ناثان
التاريخ
12/31/2023 2:19:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- أعلن مجلس إدارة النادي الفيصلي اليوم الأحد فسخ عقد المحترف الانجليزي في صفوف فريق الكرة ناثان مافيلا.
وأشار النادي في خبر صحفي ان إنهاء العقد جاء بالتراضي بين الطرفين
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