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خيبة في مانشستر يونايتد بعد نهاية محبطة للعام 2023

12/31/2023 2:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - شن جاري نيفيل هجوما عنيفا على فريقه السابق مانشستر يونايتد، بعد تعرضه لهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز أول من أمس، أمام نوتنجهام فورست 1-2، ضمن الجولة العشرين.
ودخل مانشستر يونايتد إلى المباراة، بعد فوز مثير بنتيجة 3-2 على أستون فيلا في منتصف الأسبوع، الأمر الذي بث الطمأنينة في نفوس المشجعين خلال موسم صعب.
لكن المشجعين عادوا إلى أرض الواقع مساء السبت، عندما أحرز مورجان جيبس-وايت هدف الفوز المتأخر لصالح فورست.
وسارع نيفيل إلى انتقاد العرض السيء لفريقه القديم، وقل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد عاد مانشستر يونايتد إلى ما كان عليه.. غير متناسق وفظيع، إنهم يخرجون من الملعب كمجموعة مهزومة. جماهير يونايتد خلف المرمى سوف تنفجر بخيبة أمل كبيرة".
وأضاف: "ولكن دعونا لا ننسى نوتنجهام فورست الذين كانوا رائعين للغاية اليوم، إنها أمسية رائعة للغاية في وقت مبكر لمشجعي الفريق المضيف في ملعب سيتي جراوند وهم يستحقون ذلك".
وتابع: "لقد كانوا الفريق الأفضل طوال المباراة. فقدوا مدربهم مؤخرًا والذي كان رائعًا بالنسبة لهم خلال العامين الماضيين، لكنهم قاموا برد فوري بانتصارين كبيرين. إلا أن مانشستر يونايتد عادوا إلى أسوأ حالاته".
ويعتقد نيفيل أن هذه الفترة قد تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل المدرب إريك تين هاج في أولد ترافورد، حيث يحرص المالك لشريك الجديد، السير جيم راتكليف، على ترك بصمته.
وأردف نيفيل: "لست متأكدًا حقًا ما هو فريق مانشستر يونايتد هذا، إنها فترة صعبة للغاية. أعتقد أن الجميع تقبلوا أن إريك تن هاج قام بعمل جيد جدًا في موسمه الأول، ومع الملكية الجديدة، سيكون السير ديف برايلسفورد في فترة مراقبة أسبوعًا بعد أسبوع الآن. سنراه يظهر هناك على المدرجات".
واسترسل: "سوف ينظر إلى ما هو عليه هذا النادي، داخل وخارج الملعب. ما يراه في هذه اللحظة لن يعجبه، جنبًا إلى جنب مع جميع المشجعين خلف المرمى الذين سافروا إلى نوتنجهام اليوم".
وأكمل: "يحتاج تين هاج إلى عودة لاعبيه (ليساندرو) مارتينيز، (هاري) ماجواير، كاسيميرو، (راسموس) هويلوند، لوك شو... ويحتاج إلى إنهاء الموسم بقوة بطريقة أو بأخرى. لكنه كان موسمًا متقلبًا حقًا. بعض هذه العروض سيئة حقًا. أقل بكثير من أي شيء يجب أن يكون مطلوبًا منه على هذا المستوى".
من بين جميع اللاعبين ذوي الأداء الضعيف في مباراة أول من أمس، سلط نيفيل الضوء على أداء البرازيلي أنتوني قائلا: "إن مبلغ 85 جنيهًا إسترلينيًا أو 90 مليون جنيه إسترليني الذي أنفقه النادي لشراء أنتوني، ليس قريبًا من هذا المستوى، هناك الكثير من الصفقات التي يمكنك البدء في النظر إليها بنصف الكوب الفارغ. يجب الوثوق بالأشخاص الذين يراقبون اللاعبين حول العالم".
وختم: "لا يمكن لقسم التوظيف في يونايتد أن يذهب ويراقب أنتوني ويوقع معه مقابل 85 مليون جنيه إسترليني. يبدو أنهم سمحوا لتين هاج بالسيطرة عليهم
من جانيه، طالب تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد، بضرورة خروج فريقه من الكبوة، التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، وأن يجد لاعبوه قدرا من الاتساق.
ورغم البداية المشرقة ليونايتد في عام 2023، الذي استهله بالفوز بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، ثم أعقبها تأهله لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سرعان ما تراجعت نتائج الفريق، عقب خروجه المبكر من المسابقة القارية، بالإضافة لوداعه بطولة كأس الرابطة وابتعاده مبكرا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وقال تين هاج: "هناك شيء واحد واضح وهو أننا لسنا متسقين. "يمكننا الفوز على أفضل الفرق في الدوري، لكننا نخسر أيضًا مباريات يجب أن نفوز بها، وأعتقد أن اليوم كان أحد هذه المباريات".
وكان يونايتد قلب تأخره 0-2 أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز مثير 3-2 في المرحلة السابقة للدور الإنجليزي، قبل أن ينال خسارته الـ14 بمختلف المسابقات هذا الموسم أمام نوتنجهام أول من أمس.
وأضاف تين هاج في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "يتعين علينا دائما إجراء تغييرات في صفوف الفريق (بسبب الغيابات). لا أعتقد أنني أتحدث كثيرا عن اللاعبين الذين لا نملكهم. في كل مرة أقول إنه لا يهم من يلعب، لكن ينبغي علينا تحقيق الفوز".
وشدد تن هاج: "النظام ليس موجودا إذا كان يجب علينا إجراء تعديلات في التشكيل في كل مباراة. كان هناك مثالا آخر اليوم. عندما يكون (راسموس) هويلوند مريضا، يتعين علينا تعديل خط هجومنا وهو ما تسبب في افتقادنا لعنصر السرعة في الشوط الأول على وجه الخصوص".
جوارديولا راض عن مانشستر سيتي
أبدى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، رضاه عن فوز فريقه على شيفيلد يونايتد 2-0 أول من أمس، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعانى مانشستر سيتي للوصول لمرمى شيفيلد يونايتد، الذي لجأ إلى طريقة دفاعية مشددة، لكن "السيتيزينز" كسر تقوقع المنافس بهدفين عن طريق رودري وجوليان ألفاريز.
وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "دائمًا ما يكون الأمر صعبًا، مثل (مباراة كريستال) بالاس ولكن ربما تعلمنا من ذلك. أنا سعيد بالشباك النظيفة، لقد كان شهرًا صعبًا بالنسبة لنا في السعودية، ولكن أعتقد أن ذلك ساعدنا كثيرًا على الفوز بكأس العالم للأندية. لسنا في صدارة الدوري لكننا لسنا بعيدين. الألقاب التي حصدناها هذا الموسم. المزاج جيد، والآن نرتاح قليلاً ونحصل على بضعة أيام إجازة".
وأضاف: "لقد لعبنا هذا النوع من المباريات عدة مرات، ونعلم أننا نتعامل بشكل جيد أحيانًا وفي بعض الأحيان لا. لقد لعبوا بنفس النظام ضد أستون فيلا، كان الأمر صعبًا. لم نستقبل أي كرات ثابتة في الشوط الثاني وعندما دخل أوسكار بوب قمنا بزيادة إيقاعنا في الثلث الأخير وخلقنا الفرص".
وتابع: "يمكن لفيل (فودين) أن يصل إلى الأطراف ويصنع تمريرات عرضية وهو أمر صعب بدون إيرلينج (هالاند)، أو عليه أن يتحرك في المساحات الصغيرة وفي الجيوب. مثل دافيد سيلفا في الماضي. برناردو (سيلفا) وأوسكار أيضًا جيدان حقًا في المساحات الصغيرة".
وعن عودة كيفن دي بروين لقائمة الفريق دون أن يشارك في المباراة، قال جوارديولا: "أمر جيد حقًا، لقد كنا ننتظره لفترة طويلة. أصبح جيدًا في الأسبوع الماضي، جاء للاحتفال بالجوائز اليوم من أجل الصورة وليكون هنا ويدرك كيف يدعمه الناس ويتطلعون لرؤيته مرة أخرى. ربما يكون جاهزا أمام نيوكاسل".
من جانبه، عبر لعب وسط مانشستر سيتي رودري، عن ارتياحه من أداء فريقه بعد الفوز على شيفيلد يونايتد 2-0.
وافتتح رودري التسجيل لفريقه في الشوط الأول من اللقاء، عبر تسديدة سريعة زاحفة على يمين الحارس.
وقال رودري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعلمنا من المباراة الأخيرة ضد كريستال بالاس، نفس الشعور بالسيطرة على المباراة ولكن في النهاية حصلوا على فرص وتعادلنا. كان علينا أن نواصل التركيز ولم يكن لديهم (شيفيلد يونايتد) نية للمبادرة، لذلك كان علينا أن نحتفظ بالكرة. هذا الفوز مهم بالنسبة لنا".
وعن هدفه قال الدول الإسباني: "رأيت إمكانية التمريرة بين الخطوط وهذه هي الطريقة الوحيدة لمعاقبة هذا النوع من الفرق صاحبة الخطوط الضيقة جدًا. اعتقدت أن فيل (فودين) سيمرر الكرة، وبعد ذلك لأكون صادقًا، لم يكن لدي النية للتسديد، لكنهم كانوا يتراجعون، ولهذا سددت الكرة".
وأشاد رودري بزميله فودين قائلا: "يتمتع فيل بقدرة مذهلة على الالتفاف بهذه السرعة. لديه هذه المرونة في التعامل مع الكرة ويمكنه الالتفاف بسرعة كبيرة. كان علينا التحلي بالصبر ولكن عندما نتمكن من العثور على هذه التمريرة، فإنه (فودين) يغير قواعد اللعبة. إنه يزيد من سرعته ويمكنه التسديد والتمرير".
وحول العودة من الفوز بكأس العالم للأندية: "دائمًا ما يمنحك ذلك دفعة قوية، أبطال العالم حلم أصبح حقيقة ولكنه بعيد المنال وعليك أن تسافر وتضغط على نفسك. عليك أن تبذل جهدًا وتتعاون مع البقية، نحن نتأهل كفريق، أيًا كان اللاعب، فقد أجرينا اليوم تغييرين أو ثلاثة وما يزال الأداء جيدًا للغاية".
يونايتد يتمسك بمدافعه
اتخذ مدرب مانشستر يونايتد، قرارا حاسما بأن مستقبل أحد لعبي الفريقين، وفقا لما أكدته تقارير صحفية.
وذكرت صحيفة "ميرور"، أن تين هاج تفعيل بند تمديد عقد فيكتور ليندبلوف لمدة عام واحد.
وكان لينديلوف لاعبًا رئيسيًا لإريك تين هاج هذا الموسم، حيث شارك في 18 مباراة في جميع المسابقات لتعويض زملائه المصابين، مع غياب ليساندرو مارتينيز بسبب إصابة طويلة الأمد ومعاناة رافائيل فاران للحفاظ على مستواه.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في حزيران (يونيو)، ما يعني أنه كان سيتمكن من التفاوض مع أندية أخرى بمجرد فتح نافذة انتقالات يناير، لكن يونايتد اتخذ قرارًا استباقيًا استفاد خلاله من بند في عقد اللعب، بنص على أولوية تمديده حتى حزيران (يونيو) 2025.
وانضم لينديلوف إلى يونايتد من بنفيكا في العام 2017، مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 249 مباراة في جميع المسابقات.
ووقع برونو فرنانديز ولوك شو وماركوس راشفورد على عقود طويلة الأجل مؤخرًا، لكن يونايتد اتخذ قرارًا بالسماح لأنتوني مارسيال بالمغادرة في صفقة انتقال مجانية في الصيف المقبل
نيلسون مصر على موقفه
أفادت تقارير صحفية بأن آرسنال منفتح على عروض الإعارة للاعبه ريس نيلسون في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، رغم أن الجناح الإنجليزي يريد البقاء مع "الجانرز".
ووقع نيلسون البالغ من العمر 24 عامًا، عقدًا جديدًا مع آرسنال في وقت سابق من هذا العام، لكنه لم يشارك سوى في 89 دقيقة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
على الرغم من دقائقه المحدودة، يجذب نيلسون اهتمام أندية أخرى، نظرا لإمكاناته المتعددة كلاعب صاحب نزعة هجومية لافتة.
ووفقًا لشبكة "سي بي إس سبورتس"، فإن وولفرهامبتون هو أحد المرشحين لاستعارة نيلسون، بينما هناك أيضًا اهتمام من من إشبيلية، مع ذلك، أوضحت الشبكة أن نيلسون يفضل البقاء والقتال من أجل مكانه في آرسنال.
قرار نيلسون يعرض مدربه ميكيل أرتيتا لمعضلة محتملة، حيث يستهدف النادي مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط اهتمام بالغ بنجم برينتفورد إيفان توني، ما يحتم عليه توفير السيولة وتقليص النفقات لإتمام الصفقة.
توتنهام يسعى لضم نجم تشيلسي
أكدت تقارير صحفية مساء السبت، أن توتنهام يجري محادثات مع تشيلسي لضم أحد لاعبيه المهمين.
ونقلت صحيفة "ذا صن" عن خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو قوله، أن تشيلسي وافق على فتح باب التفاوض مع توتنهام، بشأن لاعب الوسط كونور جالاجر، الذي يلعب بانتظام في لتشكيلة الأساسية للبلوز.
وأضاف دي مارزيو، أن تشيلسي قد يكون منفتحا على إمكانية التخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، إذا حصل على عرض في حدود 40 مليون جنيه إسترليني.
ويعتمد مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، بشكل مكثف على الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاما، والذي استلم شارة القائد مع غياب ريس جيمس للإصابة.
ولم يتبق أمام جالاجر سوى 18 شهرًا على عقده الحالي، ولم يقدم له تشيلسي عرضا رسميًا لتمديد التعاقد، رغم أن اللاعب يحظى بشعبية كبيرة لدى جمهور النادي.
ويقدم تشيلسي في عهد الملاك الجدد، عقودا طويلة الأمد للاعبيه، قد تمتد لثمانية أعوام، وهي المدة التي تجعل جالاجر مترددا في البقاء
مع النادي اللندني. -(وكالات)

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