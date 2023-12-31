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حراك ساخن في الفيصلي بشأن الاستغناءات والاستقطابات

12/31/2023 2:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – التحركات الحالية في النادي الفيصلي، تشير إلى أن فريق الكرة، مقبل على تغييرات كبيرة خلال فترة القيد الثانية، والتي تبدأ بعد إقامة المباريات المؤجلة من دوري المحترفين خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.
والتقرير الفني الشامل الذي وضعه المدير الفني أحمد هايل أمام الإدارة وتم بحثه في جلسته أول من أمس، محط اهتمام ومتابعة وعمل، لتنفيذه على أرض الواقع ضمن الإمكانات، ومن خلال لجنة تعاقدات يرأسها نائب رئيس النادي أحمد وريكات.
واقتربت الإدارة من إنهاء عقود المحترفين التونسي رفيق الكامرجي، والإنجليزي ناثان، واللبناني مهدي خليل، وتغيب الكامرجي عن تدريبات الفريق منذ أيام، قبل أن تتفاجأ إدارة الفيصلي بمغادرته إلى تونس، حيث قام محاميه بإرسال إنذار رسمي إلى إدارة الفيصلي مطالبا بفسخ عقده لعدم استلامه مستحقاته المالية لأكثر من شهرين، حيث حولت الإدارة الكتاب للجنة القانونية بالنادي لدراسته حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
والحال ينطبق على المحترفين الإنجليزي ناثان الذي أنذر النادي وطلب بتسديد مستحقاته المالية من أشهر، فيما طلب الحارس اللبناني مهدي خليل بإنهاء عقده مع الفيصلي بالتراضي، والحصول فقط على رواتبه المستحقه.
وحاولت "الغد" التواصل مع عدد من أعضاء النادي للاستفسار عن موضوع إنهاء العقود والتعاقدات الجديدة، لكنهم لم يجيبوا على الهاتف، فيما نشر أمين صندوق النادي فراس حياصات على صفحته على "فيس بوك"، منشورا قال فيه: "جمهور الفيصلي الزعيم المحب لناديه أرجو ألا نلتفت لبعض الأشخاص الذين يروجون للإشاعات ولا يبالون من الضرر الذي يلحق بالنادي من دون أي مسؤولية من الأخبار الكاذبة ويشهد الله ما أتينا إلا لخدمة هذا الصرح العظيم ولكل مجتهد نصيب ربما نصيب في بعض الأحيان وربما نخطئ، وإذا كان هناك خطأ يشهد الله أنه غير مقصود لا مني ولا من أي شخص من زملائي في الإدارة، موضوع الكامرجي باختصار شديد، إن شاء الله النادي لن يتحمل أي دينار من فسخ عقده ولا أستطيع أن أصرح بأكثر من هذا، أما بالنسبة لناثان فستقوم إدارة النادي بعمل مخالصة مع اللاعب".
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التقرير الفني أشار إلى موضوع اللاعب إحسان حداد خلال مباراة الفيصلي وشباب الأردن في الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفين، وضرورة تعزيز صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب بعدد من اللاعبين المميزين، إضافة إلى التعاقد مع لاعبين محترفين في مركزي قلب الهجوم والأطراف، بحثا عن اكتمال الصورة الفنية للأزرق الباحث عن الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين، واسترداد لقب بطولة كأس الأردن.
وفهمت "الغد"، أن اللاعب مهند خير الله مستمر مع الفريق، ولم يطلب فسخ عقده حسب الأخبار المتداولة، خصوصا في ظل العلاقة الطيبة التي تربطه بالمدير الفني أحمد هايل، ويعد خيرالله من أبرز المدافعين في الأردن وكان ضمن خيارات المدير الفني للمنتخب حسين عموتة في منافسات بطولة الأردن الودية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
ويواصل "الأزرق"، تدريباته اليومية على ملعب النادي بقيادة هايل ومشاركة اللاعبين المتاحين وعدد من لاعبي الفئات العمرية، ويغيب سداسي المنتخب الأول، (سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، واحسان حداد، انس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش)، إضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي رزق بني هاني، وعارف الحاج، والحارس اللبناني مهدي خليل، إضافة الى المحترفين الكامرجي وناثان، فيما يعاني المحترف العماني حاتم الروشدي من إصابة بسيطة .
ويخوض الفيصلي مساء يوم الخميس المقبل، مباراة ودية مع المنتخب الأولمبي، في إطار تحضيراته للمباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب ومنافسات مرحلة الإياب، وحسب برنامج إعداد الفريق يلتقي الفيصلي مع فريق الأهلي في الحادي عشر من الشهر الحالي، فيما يواجه نظيره فريق الجليل في الثامن من الشهر نفسه، ويستضيف في المباراة الرابعة، فريق معان في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.
ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم الترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، وله مباراتين مؤجلتبن ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان.

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