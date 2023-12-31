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اللحام مرشح لتدريب منتخب الناشئات.. تعاطف جماهيري مع بني هاني والزعبي

12/31/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
اللحام مرشح لتدريب منتخب الناشئات
 ترجح المعلومات، تعيين المدرب جمال اللحام، مديرا فنيا لمنتخب الناشئات لكرة القدم، بعد خروجه من نادي الاتحاد.
وأشرف اللحام، في الفترة الماضية، على تدريب فريق نادي الاتحاد؛ حيث أحرز نتائج لافتة، قبل أن يودع النادي أخيرا، ما زاد من التكهنات بتعيينه مدربا لمنتخب الناشئات، بدعم من ستيفاني النبر المسؤولة عن الكرة النسوية في اتحاد الكرة، والمسؤولة أيضا عن نادي الاتحاد.
الجمهور يتعاطف مع بني هاني والزعبي
 أبدى عدد كبير في الشارع الرياضي المحلي، تعاطفه مع اللاعب رزق بني هاني، وحارس المرمى عبدالله الزعبي، بسبب استبعادهما من المنتخب الوطني قبل رحلة كأس آسيا.
واعتبر المتابعون أن بني هاني والزعبي، يستحقان الاستمرار في المنتخب الوطني، حيث يتفوقان فنيا على عدد من اللاعبين المستمرين مع المنتخب، وبالتالي اعتبار استبعادهما ظالما. وكان المنتخب الوطني أعلن استبعاد 4 لاعبين قبل التوجه إلى كأس آسيا، وهم: عبدالله الزعبي ورزق بني هاني وسليم عبيد ومحمود شوكت.
نصف أندية المحترفين تبحث عن مدربين
 تفيد المعلومات بأن حوالي نصف أندية المحترفين لكرة القدم، تبحث عن مدربين جدد لفرقها الكروية، خلال مرحلة الإياب من الدوري.
ووفق المعلومات، فإن أندية مثل الوحدات ومعان وسحاب، تبحث بشكل فعلي عن مدربين، حيث غادر مدرب الوحدات العماني رشيد جابر موقعه، كما غادر مدرب معان أمجد أبو طعيمة، فيما كان الاتفاق بين سحاب والمدرب طارق الكرنز على قيادة الفريق حتى نهاية مرحلة الذهاب من الدوري، قبل البحث في مواصلة العمل أو الرحيل.
كما تفيد المعلومات بأن هناك 3 أندية، تعاني من صدامات مع مدربيها، ما يرجح إجراء تغييرات فنية في المرحلة المقبلة.
ويجسد هذا المشهد، الوضع الصعب والكارثي الذي وصلت إليه أندية المحترفين، بسبب غياب التخطيط السليم، وشح الموارد المالية.
العراقي فيليب في عمان
 يتواجد حاليا في العاصمة عمان، المدرب العراقي أمين فيليب، الذي سبق وأن قاد فريق الرمثا العام 2021 للفوز بلقب دوري المحترفين، بعد غياب استمر 40 عاما.
فيليب المقيم في لندن، التقى خلال الأيام القليلة الماضية، بعدد من المدربين المحليين، لتبادل الحديث عن كرة القدم الأردنية.
ووفق المعلومات، فإن فيليب لن يمانع في العودة للعمل في الأردن، في حال وجد فرصة تدريب مناسبة.
المدرب العراقي كاظم يبدأ عمله في بلجيكا
 بدأ المدرب العراقي حسين كاظم، الذي سبق وأن عمل مدربا في فريق النادي الفيصلي، عمله الجديد مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية في نادي ديست البلجيكي، بعقد يمتد لأربع سنوات.
وأشار كاظم الحاصل على دورة التدريب الدولية "البرو" من الأردن، في تصريح لـ"الغد" من بلجيكا، إلى أنه يسعى للاستفادة من هذه التجربة في الملاعب الأوربية، متمنيا أن يوفق في عكس صورة ناصعة البياض عن المدرب العربي.
فريج تقود الأهلي السعودي لنصف نهائي الدوري السعودي للسيدات
تأهل قطبا مدينة جدة السعودية الاتحاد والأهلي، إلى الدور نصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات لكرة القدم.
وحصد فريق الأهلي بطاقة التأهل لدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره النصر بنتيجة 4-3، فيما صعد الاتحاد للدور ذاته بعد الفوز بخماسية نظيفة على الرياض.
ويلتقي الأهلي في دور نصف النهائي نظيره القادسية، فيما سيلتقي الاتحاد نظيره الشباب.
ويضم فريق النصر السعودي المحترفة الأردنية ميساء جبارة، فيما يشرف على تدريب فريق الأهلي المدربة الأردنية منار فريج، كما يضم الفريق أيضا المحترفتين الأردنيتين آية المجالي وروند كساب.
عمليتان لعيني رئيس نادي الجزيرة
 خضع رئيس نادي الجزيرة نبيل التلي، لعمليتين في العينين، لمعالجة بعض التفاصيل التي عانى منها خلال الفترة الماضية.
وكان يفترض أن يجري التلي العمليتين قبل حوالي ثلاثة أشهر، إلا أنه فضل ترحيلهما حتى الاطمئنان على فريق النادي لكرة القدم، خلال رحلته في دوري الدرجة الأولى.
ويتمتع التلي نجم الكرة الأردنية السابق، بالصحة والعافية بعد نجاح العمليتين.

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