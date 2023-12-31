Sunday, 31 December 2023 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطولة الشارقة تكشف عن مستقبل واعد للفئات في السلة الأردنية

12/31/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – فرضت الفرق الأردنية نفسها عن جدارة واستحقاق، بعدما طوقت الميداليات الملونة أعناق اللاعبين نظير الإنجازات الفردية والجماعية المتحققة في النسخة الرابعة من فعاليات بطولة الشارقة الدولية للفئات العمرية بكرة السلة، والتي اختتمت أمس في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط مشاركة 34 فريقا يمثلون 7 دول، وهي: الأردن وإسبانيا وصربيا والهند ولبنان واستونيا والإمارات.
وحصل فريق اتحاد عمان على لقب بطولة دوري الناشئين تحت 14 عاما، بفوزه على فريق أكاديمية جام الإماراتيه بنتيجة (69-55) في المشهد الختامي للبطولة، فيما حل فريق الناشئين تحت 16 عاما بالمركز الثالث، علما بأن هذه المشاركة تعد الثالثة لفريق اتحاد عمان في البطولة الدولية، والتي دخلها بـ40 لاعبا يمثلون خمسة فرق، منها فريق للفئة تحت 12 عاما وفريقين للفئة تحت 14 عاما، ومثلهما للفئة تحت 16 عاما، وذلك بهدفي المنافسة والتطوير.
واختير لاعب اتحاد عمان تاسوس تشاتزينيكولاو أفضل لاعب في بطولة دوري الناشئين "MVP" إلى جانب اختياره أفضل ممرر كرات حاسمة، كما اختير اللاعب حمزة الزعتري أفضل مدافع بفئة تحت 14 عاما من جانب اتحاد عمان أيضا، فيما "الموهبة الصاعدة" غازي عليان فاز بجائزة أفضل مدافع بفئة تحت 16 عاما، إلى جانب اختيار زميله في الفريق "البلدوزر" حمزة شعبان أفضل ممرر كرات حاسمة بالفئة ذاتها.
وأشاد مؤسس نادي اتحاد عمان والمدير الفني لفرق الفئات العمرية إبراهيم جرار بالمستوى العام للبطولة – التي تقام بشراكة حصرية بين اتحاد عمان وأكاديمية جام.
وقال في تصريحات لـ"الغد": "كانت نسخة قوية وحققت خلالها الفرق المشاركة أقصى درجات الاستفادة من خلال الاحتكاك مع مستويات قوية تنحدر من مدارس لعب مختلفة".
وحل فريق الأرثوذكسي خامسا من إجمالي 11 فريقا مشاركا على مستوى بطولة الناشئين تحت 16 عاما، حيث استهل مشواره بالفوز على فريق الشارقة (55-52)، قبل أن يتعرض لخسارتين أمام فريقي أكاديمية جام (54-61) وبيروت اللبناني (52-84)، ثم اختتم مشواره بالفوز على فريق نجوم اتحاد عمان بنتيجة (54-37)، واختير لاعبه فيصل دعيبس أفضل لاعب في ثلاث مباريات، وحل عاشرا بمجموع النقاط (64 نقطة)، كما جاء سادسا في الفاعلية بمعدل 22 في كل مباراة.
وقال المدير الفني لفريق الأرثوذكسي فادي صابات: "البطولة كانت مهمة لنا كمدربين لتجربة أنماط لعب مختلفة ومعالجة الأخطاء"، مؤكدا في الوقت ذاته أن قيام الطاقم التحكيمي نفسه، بإدارة نحو 8 مباريات في الملعب نفسه ومن دون إجراء مداورة، شكل نقطة الضعف الوحيدة بالبطولة. ولدى الناشئات، ظفر فريق شباب الفحيص بلقب دوري الناشئات تحت 16 عاما بفوزه على نظيره فريق الأرثوذكسي بنتيجة (42-30) في المشهد الختامي، ليتم اختيار لاعبته زينة القراعين أفضل لاعبة في البطولة "MVP"، حيث تخطى الفحيص في طريقه نحو التتويج باللقب، فرق: أكاديمية جام (60-29) وهوب دريمز الهندي (53-20) والطاقة اللبناني (55-32) واستونيا (55-49).
وأشاد المدير الفني لفريق الفحيص عبدالله الجرارعه بالمستوى التنافسي للبطولة، مشيرا: "استفدنا من أسلوب اللعب الجديد والمتطور في أوروبا، والمتضمن كيفية تطبيق أسلوب الدفاع والهجوم وتدوير الكرة، كما أنني حققت الاستفادة واكتسبت خبرات متنوعة في تجربتي الأولى كمدرب على الساحة الخارجية".
وتسعى فرق اتحاد عمان ونجوم اتحاد عمان والأرثوذكسي من مشاركتها في بطولة الناشئين تحت 16 عاما، إلى مراجعة حساباتها ورفع درجة جاهزيتها، سعيا منها لضمان العبور بشكل قطعي إلى منطقة الأمان "المربع الذهبي"، وذلك قبل الشروع في خوض منافسات المرحلة الثانية من ذهاب دوري الناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة للموسم 2023، والذي يستأنف يوم 12 من كانون الثاني (يناير) الحالي، فيما شكلت البطولة محطة تحضيرية لفريقي اتحاد عمان بفئة تحت 14 عاما، والذي ينطلق في 16 من الشهر الحالي.
وأظهرت الفرق الأردنية مؤشرات حقيقية حول إمكانياتها الواعدة في اختزال ألقاب الفئات العمرية والمنافسة عليها على المستوى الدولي، رغم شح الإمكانيات المتاحة، ما يفرض على الأندية ضرورة زيادة الاهتمام والاستثمار بفرق الفئات العمرية، والتي تشكل اليوم خطوة صحيحة للأندية من أجل الحد من التدهور المالي والفني الذي يهدد مستقبلها.

MENAFN31122023000072011014ID1107672468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث