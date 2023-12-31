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شلباية يواجه الإيطالي فافاسوري بتصفيات كانبيرا الأسترالية للتنس

12/31/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يلتقي لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية اليوم منافسه الإيطالي أندريا فافاسوري، سعيا إلى بلوغ الجدول الرئيسي من بطولة "كانبيرا تشالنجير" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، والتي تقام أحداثها حتى السادس من الشهر الحالي على ملاعب صلبة.
ويتطلع شلباية، إلى تجاوز منافسه فافاسوري أملا بالتأهل للجدول الرئيسي للبطولة، والتي تعتبر استعدادية لعدد كبير من اللاعبين للبطولة الأهم، والمتمثلة بأستراليا المفتوحة للتنس ذات الـ2000 نقطة، حيث ستنطلق في 15 من الشهر الحالي.
ويحتل اللاعب الأردني البالغ من العمر 20 عاما المركز 195 عالميا بالتصنيف الأخير، فيما من المنتظر أن يطرأ تغيير بسيط على تصنيفه اليوم، بينما يحتل الإيطالي فافاسوري المركز 157 عالميا.
وكان شلباية، تجاوز نظيره الأسترالي هايدن جونس (المصنف 1315 عالميا)، في الدور الأول من تصفيات كانبيرا أول من أمس، حيث تغلب عليه بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6، 6-3 و6-4، ليصل للدور النهائي من التصفيات.
كما سيشارك عبد الله في بطولة "كانبيرا تشالنجير" في منافسات الزوجي للبطولة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون (المصنف 187 عالميا)، حيث يفتتحان مشوارهما بدور ثمن النهائي بالبطولة يوم غد بمواجهة الثنائي الأستراليان تريستان شولكيت (المصنف 260 عالميا) وآدم والتون (المصنف 176 عالميا).
ويشارك في الجدول الرئيسي للبطولة بمنافسات الفردي عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، ومنهم: الألماني دومينيك كويبفير (المصنف 77 عالميا)، الأرجنتيني فاكوندو دياز أكوستا (المصنف 95 عالميا)، الفرنسي آرثر ريندركنيش (المصنف 96 عالميا)، الأميركي مايكل موه (المصنف 105 عالميا)، والبلجيكي ديفيد جوفين (المصنف 111 عالميا).
وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 164000 دولار، إذ يحصل البطل على 22370 دولارا، والوصيف 13200 دولار، فيما يضمن اللاعب المتأهل للجدول الرئيسي حصوله على 1610 دولارات، مع ظفر البطل بـ125 نقطة، والوصيف بـ64 نقطة، بينما يضمن المتأهل لدور الـ16 الحصول على 8 نقاط.
وسيخوض شلباية بطولة أستراليا المفتوحة (إحدى بطولات الجراند سلام) للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلعب البطولة من التصفيات، إذ جاءت مشاركته في الأدوار التمهيدية نظرا لتصنيفه المتقدم بالفترات الماضية، علما بأن البطولة تشهد مشاركة أبرز نجوم كرة المضرب، ومنهم المصنف الأول عالميا وحامل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

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