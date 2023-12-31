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جهود الطائرة تقود شباب الحسين للمشاركة في بطولة غرب آسيا

12/31/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أثمرت الجهود التي بذلها نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، بتأمين مشاركة فريق شباب الحسين في بطولة غرب آسيا الثانية للأندية أبطال الدوري، والتي تقام في سلطنة عمان مطلع شهر شباط (فبراير) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من أندية منطقة غرب آسيا.
وقال قطيشات في تصريح خاص لـ"الغد": "نعمل في الاتحاد ضمن توجيهات سمو الأميرة آية بنت الفيصل رئيسة الاتحاد، والتي تركز على ضرورة تواجد الأندية والمنتخبات الوطنية في البطولات، والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لتطوير اللعبة، والحمد لله نجحت جهودنا في تأمين تواجد فريق شباب الحسين في هذه البطولة، التي تعتبر قوية نظرا لمشاركة العديد من الأندية القوية في منطقة غرب آسيا، وهنا لا بد لنا من تقديم الشكر والتقدير إلى أسرة الاتحاد العماني الشقيق برئاسة إبراهيم المقبالي، التي دعمت مشاركة بطل الأردن، من خلال استضافته طيلة منافسات البطولة".
ويذكر أن النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا للأنية أقيمت في الأردن العام الماضي، وشهدت مشاركة 10 أندية، وتمكن فريق الريان القطري من الفوز باللقب، بينما جاء فريق شباب الحسين بالمركز السادس، وحل فريق الوحدات بالمركز الثامن على لائحة الترتيب العام.
قرعة بطولة الأندية العربية
حدد الاتحاد العربي يوم 13 من كانون الثاني (يناير) الحالي، موعدا لسحب قرعة بطولة الأندية العربية الـ42، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني خلال الفترة من 17 ولغاية 29 من شهر شباط (فبراير) المقبل.
وينتظر أن يشارك نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات في مراسم سحب القرعة التي ستجري في العاصمة البحرينية المنامة (مقر الاتحاد العربي)، فيما يحضرها ممثلو الأندية المشاركة عبر الاتصال المرئي.
وينتظر أن تشهد منافسات البطولة مشاركة واسعة وغير مسبوقة، حيث أعلن وصول عدد الأندية المشاركة لغاية الآن 17 فريقا هم: شباب الحسين وشباب عيرا (الأردن)، ودار كليب والنجمة (البحرين)، والشرطة وقطر (قطر)، والأهلي بنغازي والسويحلي (ليبيا)، والبرقان وكاظمة (الكويت) وبني ياس (الإمارات) والأهلي (السعودية)، والسيب (عمان)، إضافة إلى فريقين من العراق، ومثلهما من اليمن، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد العربي يوم الأحد المقبل الموعد الرسمي لإغلاق باب المشاركة في البطولة.

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