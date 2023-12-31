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عموتة يؤكد قدرة النشامى على بلوغ أدوار متقدمة بالنهائيات الآسيوية

12/31/2023 2:19:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن طموح المنتخب في نهائيات كأس آسيا يتمثل في بلوغ أدوار متقدمة، موضحا بأن المرحلة المقبلة تتمثل في تصحيح الأخطاء والصعوبات التي مر بها الفريق مؤخرا.
وتحدث عموتة أمس في التدريب المفتوح أمام وسائل الإعلام، والذي أقيم على ستاد عمان الدولي، مؤكدا بأن العناصر التي تم اختيارها للقائمة هي الأكثر جاهزية لخوض البطولة.
وأضاف: "نتطلع لتحقيق نتائج إيجابية في مباراتي قطر واليابان قبل انطلاق البطولة، والخسارة من لبنان جاءت بسبب ظروف صعبة رافقت المنتخب من أرضية ملعب سيئة، ونقص في الصفوف بسبب تأخر التحاقهم".
وشدد عموتة على ضرورة الفوز في المباراة الافتتاحية ببطولة آسيا على ماليزيا، والتي يعتبرها مفتاح التأهل للدور الثاني، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع كل مباراة على حدة، متمنيا بأن تساعده الظروف في تحقيق أهدافه، مثل عدم التعرض الإصابات أو أخطاء دفاعية.
من جهته، أشار حارس مرمى المنتخب الوطني عبد الله الفاخوري، بأن الفريق يضم كوكبة من النجوم القادرة على تحقيق المفاجأة، والمضي بعيدا في البطولة القارية.
وقدر اللاعب إبراهيم سعادة، عتب الجماهير على أداء ونتائج المنتخب في الفترة الماضية، مؤكدا بأن الفريق تحقيق هدفه بالبطولة بدعم المشجعين.
وذكر اللاعب علي علوان، بأن مجموعة المنتخب في البطولة الآسيوية متوازنة، وأن "النشامى" قادرون على تخطي المنتخبات المنافسة، متمنيا دعم الجماهير كما حصل في بطولة كأس العرب الماضية.
وأعلن عموتة أمس القائمة النهائية المشاركة في البطولة القارية، والتي شهدت تقليص العدد إلى 26 لاعبا، وذلك باستبعاد 4 لاعبين من القائمة الأولية، وهم حارس المرمى عبد الله الزعبي، والمدافع سليم عبيد، ولاعب الوسط محمود شوكت، والمهاجم رزق بني هاني.
وضمت القائمة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالمجموعة الخامسة في النهائيات الآسيوية، والتي يشارك بها للمرة الخامسة في تاريخه، بمواجهة المنتخب الماليزي يوم 15 من الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية على ستاد الثمامة في 20 من الشهر ذاته، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب البحريني في 25 من الشهر نفسه على ستاد خليفة الدولي.
ويلتقي المنتخب الوطني اليوم منتخب تحت 23 عاما على ستاد عمان الدولي، قبل أن يغادر يوم غد الثلاثاء إلى قطر من أجل خوض مباراتين وديتين أمام نظيره القطري يوم الجمعة المقبل، والمنتخب الياباني يوم التاسع من الشهر الحالي.

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