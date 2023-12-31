تمرين لمدة 5 دقائق يزيد قدرة الإنسان على القراءة



ويُعتقد أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها، التي تبحث في الروابط المباشرة بين الوعي الذهني والقدرات الأكاديمية لدى الطلاب.

وقام باحثون من جامعة "كورنيل" وجامعة "سيراكيوز"، بدراسة أداء القراءة لـ56 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا، وجعلوا بعض المجموعات تشارك في أنشطة اليقظة الذهنية قبل القراءة.



وتضمنت هذه الأنشطة أن تكون أكثر وعيًا بأنماط التنفس، وتنمي الأفكار الإيجابية، وبحلول نهاية العام الدراسي، كان الطلاب الذين جربوا تقنيات اليقظة الذهنية يقرأون أكثر بشكل صحيح خلال تمرين القراءة المحدد بوقت.

ما هي اليقظة الذهنية؟

اليقظة الذهنية من أنواع التأمل الذي تركز فيه على الانتباه القوي لما تحسه وتشعر به في الوقت الحالي، دون تأويل أو حكم.



وقد أظهرت الدراسات السابقة وجود روابط بين التدخلات القائمة على اليقظة الذهنية وتحسين الأداء الأكاديمي، ولكن الكثير من الأبحاث تنظر إلى الدرجات بدلاً من المهارات المطلوبة للحصول على الدرجات.



وقال المؤلف الرئيسي، غوش فيلفر، وهو عالم نفس من جامعة "كورنيل": "هذا مقياس للاستفادة من المهارات الفعلية التي يستخدمها الطلاب لفهم النص الذي يقرؤونه، بدلاً من مجرد الدرجة التي سيحصلون عليها في الفصل الدراسي".



وتشير الدراسة أيضًا، إلى أن فهم القراءة أمر حيوي للعديد من المواد الأكاديمية الأخرى، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.



وبحسب المجلة، يريد الباحثون أن تبحث الدراسات المستقبلية مدى فعالية اليقظة الذهنية عند اختبارها مباشرة مقابل طرق أخرى لتعزيز مهارات القراءة، وكيف يمكن لاستراتيجيات اليقظة الذهنية المختلفة أن تغير النتائج.