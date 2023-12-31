تعرّف على استخدامات الملح والليمون في المنزل

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت الخبيرة ريجكوفا: "بالإمكان تغطية منطقة البقعة الناجمة عن السلطة بمادة الملح، وهذا سيساعد أثناء غسلها في المستقبل".عصير الليمونوعن بقع النبيذ نصحت الخبيرة باللجوء إلى عصير الليمون أو محلول عصير الليمون، محذرة من استخدام الصودا في هذه الحالة.السلطاتوبررت ذلك قائلة: "إن بقع السلطة هي في الغالب بقع دهنية، وتتطلب إزالتها الشروط التالية: زيادة درجة حرارة الماء عند الغسيل، واستخدام منظفات الغسيل الجافة، أي المسحوق، وليس السائل، وتعرض البقعة لأطول فترة ممكنة".وأضافت: "إذا ظهرت مثل هذه البقعة على الثياب القماشية فمن أجل تسهيل إزالتها لاحقا، يمكنكم استخدام الطريقة الشعبية المعروفة تقليديا وهي رش مادة الملح وتغطية منطقة البقعة بالكامل".

الملح للدهون



وأردفت: "في هذه الحالة، سيعمل الملح دور المادة الماصّة ويمتص قسطا كبيرا من الدهون ما يعني أن البقعة لن تتغلغل في معظم الألياف القماشية وبالتالي سيكون من الأسهل التخلص منها لاحقا".



بقع اللحوم والبروتين



وعن البقع الناجمة عن اللحوم، بينت الخبيرة أن آثار اللحوم تكون عبارة عن بروتين وتترافق مع البقع الملونة الناجمة عن الصلصات التي يتم تقديمها مع هذه الأطباق... لذلك، بحسب الخبيرة، لا ينبغي بأي حال من الأحوال تعريض هذه البقع لدرجات حرارة عالية أثناء إزالتها، وإلّا فإنها ستلتصق بألياف القماش وسيكون من الصعب إزالتها مستقبلا.



وقالت إن الإجراءات الأولية لإزالة هذا التلوث عبر الإزالة الميكانيكية لبقايا الطعام عن القماش أي بحركات الكشط البسيطة والصغيرة.



وأوضحت: "قبل غسل قطعة عليها مثل هذه البقع، تأكدوا من ترطيب المنطقة الملطخة بغزارة بواسطة الماء واتركوها لفترة من الوقت للسماح للمنطقة الملطخة بظهور الانتفاخ في نسيجها.



بعد ذلك، اشطفوا القماش بسخاء أيضا بالماء البارد، وإذا لزم الأمر، افركوا المنطقة الملطخة بلطف لإزالة أي أوساخ متبقية. وعندما يتم غسل معظم الأوساخ، تجري معالجة البقعة باستخدام مزيل البقع الإنزيمي، واتركوها لفترة من الوقت، ثم اغسلوها كالمعتاد.



بقع النبيذ



وعن بقع النبيذ، أكدت خبيرة المنتجات الصديقة للبيئة ضرورة أنها تتغلغل بعمق في ألياف القماش وتصبح ثابتة فيها، ولذلك من الأفضل غسل هذه البقع على الفور بالماء حتى لا يتم تثبيتها على القماش.



ويمكن معالجتها بعصير الليمون أو محلوله، ولكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال تغطيتها بالصودا، وإلا فسيكون من المستحيل تقريبا إزالتها في المستقبل، وفقا لموقع روسيا اليوم.



وأضافت: "للتخلص من هذه البقعة بشكل فعال، من المهم استخدام منظفات الغسيل السائلة (جل الغسيل ومزيلات البقع بالإنزيمات)، ومع ذلك، قد لا تتم إزالتها في المرة الأولى، فيجب عليكم ببساطة تكرار الخطوات لإزالتها". كما دحضت "الأسطورة" القائلة إنه يمكن إزالة بقعة النبيذ الأحمر بواسطة النبيذ الأبيض، "وهذا غير صحيح".