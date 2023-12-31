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دولة واحدة في العالم تمنع مواطنيها من اقتناء سيارات سوداء اللون

12/31/2023 2:19:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر رئيس دولة آسيوية قرارا رسميا بحظر السيارات السوداء أو التي تتكون من أجزاء سوداء، وذلك لأسباب خاصة لم يتم الإفصاح عنها.


وبحسب وسائل الإعلام المحلية في تركمانستان، فإن قرار الحظر الصادر منذ عام 2017، بدأ تطبيقه فعليا عام 2022، حيث منعت شركات السيارات من استيراد السيارات السوداء أو المرقطة بالأسود، ما شكل أزمة لبعض أصحاب السيارات الذين أجبروا على إعادة طلاء الأجزاء السوداء من سياراتهم بالألوان الأخرى.


وأشارت وكالة Turkmen أن القرار الذي تم إصداره منذ أعوام طويلة بدأت الدولة بتطبيقه فعليا منذ عام 2022، وهو قرار إلزامي على جميع الشركات والمواطنين.


وبحسب الوكالة، يواجه أصحاب السيارات التي تحتوي على قطع سوداء أزمة كبيرة، حيث في بداية عام 2022، يتم تغريم جميع الذين يبقون اللون الأسود على أجزاء سياراتهم، والمرحلة الثانية بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، حيث تم حرمان المواطنين من الفحص الفني في شرطة المرور بحسب وجود أجزاء من اللون الأسود على هيكل السيارة.

وبحسب بيانات غير رسمية، فإن القرار المتخذ بشأن مكافحة الأجزاء السوداء صدر شخصياً من قبل الرئيس، قربان بيردي محمدوف، الذي يحب اللون الأبيض كثيراً ولا يقبل الألوان الداكنة.

وفي السياق نفسه، ترفض الشرطة أي أعذار من أصحاب السيارات حتى لو تم تركيب الجزء الأسود من قبل الشركة المصنعة ولا يمكن إعادة طلائه من الناحية الفنية، فإن علامة الفحص الفني لا تزال غير ممكنة.


ويضطر السائقون المحليون إلى اتباع متطلبات أخرى غير معلنة غير منصوص عليها في القانون. على سبيل المثال، منذ عام 2018، فرضت البلاد حظرًا على قيادة النساء حيث لا يتم منحهن تراخيص جديدة ولا يتم تجديد رخص القيادة القديمة.

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