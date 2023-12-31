توقعات الأبراج 2024

الحمل

السنة مهمة لك يا مولود الحمل و تبدو افضل من العام الماضي ، عدة فرص لكسب المال بين بداية العام و حنى جزيران يونيو بالاخص لمواليد أذار مارس مع غرص مهمة ايضا فد تغير حياة مواليد 17 الى 19 نيسان ابريل و من ثم هنالك بعض الحظوظ للسفر و النجاح الدراسي و بناية بعض العلاقات بين حزيران يونيو و نهاية العام و بالاخص لمواليد أّذار مارس ، عام جيد و به الكثير من تحقسق النجاح العماي و بالاخض في كانون الثاني يناير و شباط فبراير و نيسان ابريل و تشرين الثاني نوفمبر



الثور

انت الافضل خلال هذا العام و هنالك المشتري المتواجد لديك في الخمس اشهر الاولى حيث هنالك العديد من الفرص و الصفقات الرابحة وخصوصا مواليد شهر أيار ايار مايو اللذين سوف يكون لديهم فرص عملية و شخصية و اجواء رائعة بين كانون الثاي يناير و حتى أيار مايو و بالاخص مواليد 17 الى 20 أيار مايو , كما هنالك فرص مالية مهمة لمواليد نيسان أبريل بين حزيران يونيو و نهاية العام ، سنة مالية و عملية مهمة جدا و قليل ما تأتي فاستغل الفرصة





الجوزاء

تقسم هذه السنة الى قسمين الاول من بداية السنة و حتى نهاية ايار مايو التي هي عبارة عن تكملة لعام 2023 من ضعوطات و مشاكل بالعمل و بالاخص لمواليد 1 الى 11 حزيران يونيو اما الجزء الثاني فهو افضل بالتاكيد عندما يبدا المشتري بزيارة لك من نهاية ايار مايو و حتى العام القادم فسوف يشعر مواليد أيار مايو بالحظوظ و قد تكون لديهم فرص مهمة و ذهبية لم تحدث منذ عام 2011 ، الفرص العاطفية قد تكون ايضا متواجدة بكثرة بالاخض في كانون الثاني يناير و حزيران يونيو و تشرين الاول اكتوبر و تشرين الثاني نوفمبر



السرطان

سنة 2024 تبدو هادئة بالنسبة لديك و لا يوجد تغييرات مهمة و لكن اذا تكلمنا عن الحب فهو الافضل من ناحية الفرص و بالاخص في كانون الثاني يناير و شباط فبراير و حزيران يونيو و تشرين الثاني نوفمبر فهنالك فرص للزواج او الدخول في علاقة جدية ، اما لمن هم في الجامعات قعليهم الاهتمام اكثر بدراستهم و بالاخص مواليد 1 الى 11 تموز يوليو .





الاسد

انها من السنوات المهمة للاعمال يا صديقي الاسد فالحظوظ العملية مازالت ترافقك من بداية السنة و حتى أيار مايو و قد يكون ايار مايو هو الافضل و بالاخص لمواليد شهر أب اغسطس ، اما مواليد 18 الى 22 أب اغسطس فهم على موعد مع تغييرات مهمة على اعمالهم و للافضل لتكون بداية عصر جديد لهم . ايضا الفرص العاطفية قد تكون كثيرة للارتباط او افلات من علاقات سامة و قد يكون شباط فبرابر و اذار مارس بالاضافة لتموز يوليو و كانون الاول ديسمبر .



العذراء

لقد اكتفيت من المشاكل العام الماضي و بالاخص مواليد أب اغسطس و لكن دعني أقول لك ان لازالت المشاكل العاطفية و خسارة بعض الاصدقاء قائمة لكن هذا العام مواليد 1 الى 12 ايلول سبتمبر هم من سيتأثرون بذلك من انفصال و تلطيخ للسمعة و اكتشاف بعض الاصدقاء اللذين لا داعي لهم ، لكن الامور العملية قد تكون هي الاقضل ابتداءا من نهاية ايار مايو لنهاية العام فمواليد أب اغسطس سوف يكونوا اكثر المجظوظين بفرص عملية ذهبية لم يشهدوا مثلها منذ اثنا عشر عاما



الميزان

قد لا يكون هنالك الكثير من الاحداث في سنتك الجديدة يا ميزان و لكنها تحتوي على بعض الاسقار في بداية السنة و نهايتها بالاضافة للنجاح الدراسي و لكن عليك الانتباه على صحتك و على علاقتك بشريك اعمالك و بالاخص اذا كنت من مواليد 1 الى 11 تشرين الاول اكتوبر ، اما مواليد ايلول سبتمبر فقد يكون لديهم بعض النجاحات الدراسية العليا و ايضا بعض الحظوظ على المستوى الشخصي . سنة هادئة جدا و ليس هنالك من امور جديدة مهمة.



العقرب

سنة جيدة بالانتظار يا صديقي العقرب و هنالك فرص عديدة على المستوى العاطفي للارتباط او الدخول في علاقة عاطفية جدية كما قد تكون الاضواء مسلطة عليك و تزداد شعبيتك و جاذبيتك خصوصا بين بداية العام و حتى نهاية أيار مايو و قد يشعر بهذه الحظوظ مواليد تشرين الثاني نوفمبر اكثر من مواليد تشرين الاول أكتوبر . اما الفرص المالية فقد تكون متاحة في كانون الثاني يناير و تشرين الاول اكتوبر و تشرين الثاني نوفمبر ، و من يبحث عن السفر فهنالك فرصتين الاولى في شباط فبراير و الاخرى في تشرين الثاني نوفمبر.







القوس

تبدو 2024 أفضل من 2023 بالنسبة لديك و خصوصا ان ابواب الحب سوف تفتح امامك و تكون لديك فرص عديدة للزواج او الدخول في علاقة جدية و قد تكون اول الفرص المتاحة في كانون الثاني يناير و لكن الفرص المتلاحقة قد تكون ابتداءا من 25 أيار مايو الى نهاية السنة و قد تكون الفترة ما بين نهاية أيار مايو الى نهاية حزيران يونيو هي الافضل و قد يكون الاكثر حظا بها مواليد تشرين الثاني نوفمبر اكثر من مواليد كانون الاول ديسمبر . اما الفرص العملية فقد تتكرر ثلاث مرات الاولى في كانون الثاني يناير و أب أغسطس و الاخيرة في تشرين الاول اكتوبر .



الجدي

قد تكون سنتك هادئة نوعا ما يا جدي و قد تكون هنالك بعض التغييرات و لكنها جيدة بالنسبة اليك على النطاق العاطفي و الصحي و الشراكة العملية ، و لنبدأ بالعاطفة التي قد يكون لك بعض الفرص الجيدة و بالاخص في كانون الثاني يناير و شباط فبراير و حزيران يونيو و تشرين الثاني نوفمبر . زيارة كوكب المشتري لبيت الصحة و الشراكة العملية منذ أيار مايو و حتى نهاية العام فقد يكون هنالك تحسن على صحتك او على شراكة عملية جديدة في الافق و خصوصا لمواليد شهر كانون الاول ديسمبر .





الدلو

ان هذا العام يبدو جيدا نوعا ما لولا الامور المالية التي تورقك بسبب وجود زحل في بيت المال برج الحوت للسنة الثانية على التوالي و قد يكون تركيزه اكثر على مواليد 1 الى 8 شباط فبراير ، كما ان الامور الصحية تاخذ اهتمامك و لكن بطريقة جيدة و قد تكون الهنالك فرصة لشراء بيت جديد او تغيير مكان الاقامة و خصوصا لمواليد شباط فبراير . الامور العاطفية تبدو جيدة فهنالك ثلاث فرص للارتباط في شهر شباط فبراير و تموز يوليو و كانون الاول ديسمبر.



الحوت

زحل لايزال في برجك و لايزال يضغطك في الكثير من المجالات العملية او العاطفية او الصحية ، كما انك قد تتعرض لموجات من الكأبة و بالاخص مواليد 1 الى 10 أذار مارس الاكثر تأثرا بزحل خلال هذه السنة ، لكن هنالك بعض الامور الايجابية كوجود العديد من النجاحات الدراسية و السفر و سير معاملات هجرتك بدون تعطيل بين بداية السنة و حتى أيار مايو و بالاخص لمواليد 11 الى 20 أذار مارس ، كما ان الامور الصحية قد تلحظ انفراجات بالجزء الثاني من السنة و قد يكون لديك بيت جديد و تريحك الاجواء العائلية اكثر مما مضى و قد يشعر بذلك مواليد شباط فبراير.



