محاذير تسخين القهوة في المايكروويف

MENAFN - Alghad Newspaper)فكثير من الناس لديهم روتين يومي يتضمن أيضا تناول القهوة في الصباح خصوصا، من أجل الحصول على نشاط في بداية يوم العمل.

وهناك آخرون يشربون القهوة في الاستراحة لتجديد نشاطهم، لكن يحدث أحيانا أن يندمج الشخص في شيء آخر فينسى فنجان أو كوب القهوة بما فيه فيبرد المشروب بسرعة ولا سيما في أوقات الشتاء.



بعد ذلك يتذكر الشخص مشروبه المفضل ويسرع إلى تسخينه بسرعة بوضعه في "الميكروويف". فهل هذا التصرف سليم؟



الواضح لا!. فتحت عنوان: "لهذا السبب يجب عليك ألا تسخن القهوة أبداً في الميكروويف"، أوضح موقع "فوكوس" الألماني أنه إذا كان الشخص يشرب القهوة مع الحليب أو الكريمة فإنه من الأفضل له ألا يسخنها في الميكروويف.



وقال الموقع إنه إذا بقي مثل هذا المشروب دون مراقبة في الكوب لفترة طويلة جدًا، فقد تتشكل جراثيم خطيرة، والتي في أسوأ الحالات يمكن أن تسبب الغثيان أو آلام المعدة.



ويقول موقع "جي كيو" الألماني إن أكثر ذلك التأثير يكون خصوصا لدى الأشخاص فوق سن الـ65، لأن هذا التأثير يكون تأثير أقوى على الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة.



ويجب على محبي "اللاتيه ماكياتو" أو "الكابتشينو" أن يأخذوا الوقت الكافي لإعداد قهوة جديدة إذا تم نسيان المشروب لفترة طويلة، بدلا من تسخينه من جديد.



وكقاعدة عامة، يجب التخلص من القهوة مع الحليب أو الكريمة بسكبها بعد ساعتين على أبعد تقدير، حسب فوكوس.



ولتجنب الخسارة المادية أو التبذير يمكن للشخص أن يضيف إلى القهوة الباردة مكعبات الثلج ويشربها على أنها قهوة مثلجة. فإن كان لابد وأن يسكبها فليستفد من ذلك بسكبها مثلا في إصيص الزرع الموجود داخل المسكن أو في حديقة المنزل.



الوضع مختلف في القهوة السوداء



أما بالنسبة للقهوة السوداء (السادة)، أي بدون حليب أو كريمة، مثل الاسبريسو، فيمكن تسخينها في الميكروويف، فتلك مسألة آمنة. ومع ذلك، فإن الطعم سيتأثر، نقلا عن dw.

فغالبًا ما تصبح القهوة التي كانت تفوح منها رائحة المكسرات والشوكولاتة في السابق مذاقها مر وحامض بعد تسخينها في الميكروويف، وتختفي الرائحة الجميلة للقهوة في الغالب، بحسب الموقع الألماني.

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