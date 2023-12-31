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صدى سوشال: منصات التواصل تحارب مناصري فلسطين في العالم

12/31/2023 2:19:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان– في الوقت الذي تغرق فيه غزة في ظلام رقمي نتيجة قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل، إلى جانب الحرب الرقمية المستمرة من قبل منصات التواصل الاجتماعي العالمية على المحتوى الفلسطيني بشكل عام، تشن هذه المنصات أيضا حربا على نشطاء فلسطينيين ومناصرين للقضية الفلسطينية من ذوي المتابعات المليونية على المنصات الاجتماعية المختلفة.
وتستهدف المنصات الاجتماعية ومعظمها أميركية، مراقبة حسابات النشطاء ومناصري فلسطين على "السوشال ميديا" وتقييد محتواها أو إغلاق حساباتهم التي يكشف محتواها جرائم حرب الإبادة المستمرة من أكثر من 85 يوما على قطاع شهد دمارا شاملا في كل البنى التحتية، نتيجة القصف الوحشي الصهيوني مع حصار وقطع لخدمات الماء والكهرباء والوقود والطعام.
وأكد مركز صدى سوشال الفلسطيني، الأسبوع الماضي، أنه يراقب منذ أسابيع حملة انتهاكات رقمية للمحتوى الفلسطيني، تطال بشكل مخصوص، نشطاء فلسطينيين ومناصرين للقضية الفلسطينية ذوي المتابعات المليونية في محاولة من هذه المنصات لتقييد المحتوى الفلسطيني وإخفاء جرائم الاحتلال التي راح ضحيتها أكثر من 21 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.
وبين المركز المتخصص في الحقوق الرقمية أن من النشطاء ومناصري القضية الفلسطينية الذين شهدت حساباتهم مراقبة وتقييدا أو حذفا: معتز عزايزة وشاون كينيغ على منصة "انستغرام" التابعة لشركة "ميتا"، والناشط محمد الكرد على منصة "إكس" أو " تويتر" سابقا.
وأوضح المركز أن نحو 20 % من انتهاكات منصات التواصل الاجتماعي بحق المحتوى الفلسطيني جاءت بحق مناصري فلسطين حول العالم، وآخرهم الناشط الأميركي شاون كينغ، حيث حذفت منصة "إنستغرام" حسابه الذي يتابعه أكثر من 5 ملايين متابع، وينشط باللغة الإنجليزية.
وقال المركز: "إن المنصات الاجتماعية العالمية بإجراءاتها هذه تحاول حجب الأصوات الفلسطينية، وذلك استجابة لطلبات مرفوعة خصيصًا من النيابة العامة، ووحدة السايبر في جيش الاحتلال، وضمن سلوكياتها الواضحة والمنحازة لراوية الاحتلال من خلال تطويع خوارزميات المنصات التي تستهدف تنفيذ رقابتها على المحتوى العربي عامة والفلسطيني خاصة".
وجدد مركز "صدى سوشال" قلقه البالغ إزاء ازدواجية المعايير التي تنتهجها منصات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني بأشكاله المرئية والمسموعة والمقروءة كافة، ومن دون تنفيذ القدر ذاته من الرقابة على المحتوى العبري، مؤكدا أن هذه الإجراءات والسياسات من شأنها أن تؤجج وتزيد العنف والتطرف في ظل موت مئات المدنيين يوميا.
ودعا المركز بشكل واضح إلى حذف المحتوى المسيء لفلسطين وغزة والذي يتجاوز معايير وقيم المجتمع كافة، على مختلف المنصات الرقمية وأكد اهمية العدالة في التعامل.
وكان المركز كشف مؤخرا أن منصات جديدة انضمت إلى المنصات الاجتماعية التي تحارب المحتوى الفلسطيني ومنها "سبوتيفاي" و"ساوند كلاود" و"يوتيوب"، التي سمحت وأتاحت محتوى الاحتلال تحريضيا على فلسطين.
وبين المركز، أن هذه المنصات سمحت بنشر أغنية، تدعو إلى حرق غزة وقتل الفلسطينيين والمتضامنين معهم، بشكل واضح وصريح، من دون أن تتخذ هذه المنصات أي إجراءات لحذفها.
ومن جهة أخرى، أكد المركز أن هذه المنصات قامت بفعل معاكس مع المحتوى الفلسطيني عندما قامت بحذف مقاطع صوتية فلسطينية ومرئيات وبودكاست ومواد إعلامية أصيلة أنتجتها مؤسسات الأخبار الفلسطينية من دون أي إنذار مسبق.

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