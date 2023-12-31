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بذور التحديث الرابع في الأردن

12/31/2023 2:19:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. سيف الجنيدي
عُقد في البحر الميت خلال الفترة 28-30 كانون الأول الحالي مؤتمر بعنوان ((توجيه الإنتاج العلميّ في الجامعات الأردنيّة لمواءمة احتياجات الوزارات الحكوميّة والمتطلبات المجتمعيّة))، وجاء المؤتمر بتنظيمٍ مشتركٍ بين لجنة الخدمات العامّة في مجلس الأعيان ومؤسسة عبد الحميد شومان.
هدفَ المؤتمر إلى توجيه البحث العلميّ نحو القضايا الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة المُلحّة، باعتباره استثماراً استراتيجيّاً يهدف إلى تحسين نوعية الحياة وواقع الخدمات. وجاءت الورقة التحضريّة للمؤتمر بأربعة أهداف تفصيليّة، هي: تشجيع البحث العلميّ للجامعات بموجب أولويات وطنيّة واضحة، تعزيز الابتكار والتّنمية الاقتصاديّة، توجيه البحوث نحو حلول فعّالة للقضايا المجتمعيّة وتحدّيات الوزارات، ووضع بنية تشريعيّة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات والوزارات.
واتّصفت السّمة الغالبة للحضور بالاختصاص والتفاعلية مع موضوع المؤتمر وغايته. كما اتّسمت مجريات المؤتمر بعدّة خصائص تنسجم مع منهجيات البحث العلميّ، بالإضافة إلى عدم استطاعة الأفكار الرائجة في أغلب المؤتمرات وورشات العمل والجلسة النقاشيّة اختطاف مسار المؤتمر وتوصياته، فتخطّت التوصيات حصر الإشكاليات بمحدودية التمويل وقصور الجانب القانونيّ، مع الإشارة لإقراره بهاتين الإشكاليتين.
جاءت التوصيات الأساسية للمؤتمر التي ستخصع للمراجعة والتحرير؛ ببلورة أولويات إستراتيجية وطنية بمنهج تشاركيّ يكفل التخطيط الإستراتيجي لإيجاد حلول طويلة الأمد، واستشراف التحديات المستقبلية، وفق الوثائق المرجعية في الدولة، والتحديات المعاصرة، ووضع بنية تشريعية لتعزيز التعاون والتنسيق ما بين الجامعات والوزارات والقطاع الخاص، وسنّ قانون يكون المرجعية لتأطير البحث العلميّ في الأردن، وتنظيم مجالاته كافة؛ بما فيها توحيد المرجعية الإداريّة والإنفاق الماليّ، ودراسة الأثر التشريعيّ للنظام القانوني القائم للاعتماد والترقية،وإعادة النظر بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالترقية الأكاديميّة، وتبنّي نظام حوافز ومكافآت يضمن استمرار انخراط الباحث في مسيرة البحث العلميّ.
وتنوّعت التوصيات، بإحداث مسارات متنوّعة في العمل الجامعيّ؛ مسار تعليمي، ومسار بحثي، ومسار شامل يضم التعليم والبحث، وإنشاء مراكز نقل المعرفة في الجامعات الأردنية، ورفع قيمة الإنفاق الماليّ على البحث العلميّ بشكلٍ عام، والإنفاق على البحوث الموجّه نحو الأولويات الوطنيّة بشكلٍ خاص، وتطوير أساليب التعليم والتعلم ليعتمد بشكل أساسي على المنهج التحليلي والنقدي في جميع المراحل التعليمية، واعتماد البحث العلمي منهج البحث والابتكار بدلاً من البحث والتطوير، ليشمل الريادة وإنشاء الشركات الصغيرة التي ستساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي.
ماذا تعني أهداف المؤتمر وتوصياته؟
الدعوة للإيمان الجاد بأهمية البحث العلميّ لرسم مستقبل الأردن، والسّعي لإنهاء حالة العزلة عن قضايا الشأن العام وخصوصاً اليوميّة منها، وتجسير فجوة التواصل والتنسيق بين الجامعات الأردنيّة تحت ((إطار الاستقلالية))، وتفكيك أزمة الثقة بين الأكاديميين والقطاع الخاص، وحوكمة صنع القرار في الدولة على أساس علميّ، والأكثر أهمية ربّما التّوافق على تعميق مفهوم المصلحة الوطنيّة والشأن العام، خصوصاً باستشراف التّحديات الأساسية التي تُحيط بالأردن والتحضير الاستباقيّ لأدوات وأسس معالجتها، واتخاذ الوثائق المرجعيّة من الأوراق النقاشيّة لجلالة الملك ومخرجات برامج التحديث الوطنيّ أطراً مرجعية.
نترقّب في الأيام القادمة مخرجات اللجنة العُليا لتنسيق ومتابعة العمل المنبثقة عن توصيات المؤتمر.

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