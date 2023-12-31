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ترفيع 21 ألف معلم وإداري في التربية (أسماء)

12/31/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg href=""

وبينت الوزارة أن الترفيعات شملت 21006 معلما ومعلمة وإداريا وإدارية؛ منهم 12466 ترفيعا وجوبيا و8540 ترفيعا جوازيا، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من 31/12/2023.

ولفتت إلى أن قائمة الترفيعات المعلنة تضمنت ترفيع 484 للدرجة الخاصة ترفيعا جوازيا.

وأضافت أن القائمة تضمنت كذلك ترفيع 19505 من الفئة الأولى منهم 11452 ترفيعا وجوبيا و8053 ترفيعا جوازيا؛ فيما شملت ترفيع 1501 من الفئة الثانية منهم 1014 ترفيعا وجوبيا و487 ترفيعا جوازيا.

وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدا من العطاء والتميز.

للانتقال إلى رابط وزارة التربية والتعليم ().

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