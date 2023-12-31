ترفيع 21 ألف معلم وإداري في التربية (أسماء)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين
والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه
الغاية، وذلك على الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg href=""
وبينت الوزارة أن الترفيعات شملت 21006 معلما
ومعلمة وإداريا وإدارية؛ منهم 12466 ترفيعا وجوبيا و8540 ترفيعا جوازيا، حيث يتم
ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من 31/12/2023.
ولفتت إلى أن قائمة الترفيعات المعلنة تضمنت
ترفيع 484 للدرجة الخاصة ترفيعا جوازيا.
وأضافت أن القائمة تضمنت كذلك ترفيع 19505 من
الفئة الأولى منهم 11452 ترفيعا وجوبيا و8053 ترفيعا جوازيا؛ فيما شملت ترفيع 1501
من الفئة الثانية منهم 1014 ترفيعا وجوبيا و487 ترفيعا جوازيا.
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي
محافظة الزملاء الذين شملتهم الترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدا من العطاء
والتميز.
للانتقال إلى رابط وزارة التربية والتعليم ().
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