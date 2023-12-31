“القسام” تعلن لأول مرةٍ قنص جندي ببندقية“M99”.. وصول أسلحة صينية لغزة يثير تساؤلات لدى الاحتلال



ويعد هذا الإعلان هو الأول من كتائب القسام عن استخدام هذا السلاح في قطاع غزة.



بحسب موقع "Gun Wiki"، فإنه قد تم تطوير M99 استجابةً لطلب من جيش التحرير الشعبي الصيني، وهي بندقية مضادة للعتاد برصاص من العيار الثقيل 12.7 × 108 ملم.



تقول البيانات بحسب الموقع، إن بندقية M99 من الممكن أن تقضي على هدف على بعد 1600 متر خلال ثانيتين، يعني قبل أن يصل صوتها لموقع الهدف بـ2.7 ثانية.



تزامناً مع إعلان "القسام"، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قيادة جيش الاحتلال زودت المستوى السياسي بمعلومات عن استخدام "القسام" أسلحة صينية قياسية.



حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال ضبط كميات من الأسلحة الصينية في قطاع غزة، حسب ادعائه.



كما نقلت القناة أن أسئلة تدور في الأروقة الأمنية حول كيفية وصول هذه الأسلحة من الصين إلى قطاع غزة.



وسبق أن أعلنت كتائب عز الدين القسام، السبت، عن تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محاور القتال المختلفة، أبرزها إيقاع قوة إسرائيلية في كمين واستهداف 8 دبابات شرق مدينة غزة.



وقالت "القسام"، في بيانات منفصلة، إنها أوقعت عدداً من الجنود الإسرائيليين المستهدفين، بين "قتيل جريح".



وأضافت في بيان لها: "أوقعنا قوة راجلة داخل مبنى في حي التفاح (شرق مدينة غزة) في كمين محكم، وأسقطنا أفرادها بين قتيل وجريح".



وأوضحت أن مقاتليها "استهدفوا 8 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105، في حيي التفاح والدرج، شرق مدينة غزة".



وفي حي الشيخ عجلين، غرب مدينة غزة، قالت "القسام" في بيانين منفصلين، إن مقاتليها استهدفوا "دبابة من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105، وجيبين عسكريين، فيما اشتبكوا مع أفراد القوة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".



وفي محور القتال بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، أعلنت "القسام"، في بيان، أنها "قصفت تجمعاً لجنود وآليات العدو شرق بلدة خزاعة، شرق المدينة، بوابل من قذائف الهاون".



وأضافت، في بيانين منفصلين: "فجّرنا منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوات ناسفة، وأوقعناهم بين قتيل وجريح، كما قصفنا تجمعين لآليات وجنود بقذائف الهاون".



وفي بيان لها حول عملياتها ضد القوات المتوغلة بمدينة رفح، جنوبي القطاع، أشارت "القسام" إلى أنها "قصفت تجمعات لجنود وآليات العدو شرق المدينة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل".



وفي وقت سابقٍ السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي جديدين، خلال معارك وسط وجنوبي قطاع غزة.



وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 170 ضابطاً وجندياً، و504 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وفاجأت "حماس" إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهجوم واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت "21 ألفاً و672 شهيداً و56 ألفاً و165 إصابة، معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. -عربي بوست

اقرأ أيضاً:

لقنص جنود الاحتلال.. عن بندقية“الغول” التي صنعتها“القسام” خلال "العصف المأكول"

ما دلالات استخدام "القسام" لصاروخ "سام 18"؟.. وما هي ميزاته؟

كيف يغير صائد الطائرات القسامي شكل المعركة ضد الاحتلال؟

لُقبت بـ”مصاص الدماء”.. عن قذائف“تاندوم” التي تستخدمها المقاومة لصد الاحتلال