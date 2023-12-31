غالانت وغانتس يحرجان نتنياهو.. رفضا الظهور معه في مؤتمر صحفي وهذه أسبابهما



وعلمت القناة من مصادرها، أن غالانت وغانتس وصلت إليهما بالفعل دعوة للحضور لكنهما رفضا، معتبرةً أن الرفض سببه "عدم وجود نقاش حول (اليوم التالي لوقف الحرب)، فضلاً عن التخوف من تصريحات نتنياهو السياسية، على غرار المؤتمرات الصحفية الأخيرة".





وقالت إن "الوزيرين غالانت وغانتس رفضا طلب مكتب رئيس الوزراء المشاركة في المؤتمر الصحفي، دون التنسيق بينهما".



وأوضحت الصحيفة أنه "من بين أمور أخرى، هناك أزمة بخصوص النقاش حول (الغد) والغضب الكبير لغانتس وغالانت لعدم حدوث ذلك، فضلاً عن الخوف من تصريحات نتنياهو السياسية، على غرار المؤتمرات الصحفية الأخيرة".



تأتي هذه الأنباء، بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام عبرية وأمريكية أنباء عن توتر داخل "مجلس الحرب" يهدد بانهياره.



وقال المصدر لصحيفة "المونيتور" الأمريكية، إنّ أكثر ما يخيف نتنياهو في هذه الأيام هو استقالة بيني غانتس وزير الدفاع السابق، وغادي أيزنكوت رئيس الأركان السابق، من مجلس الحرب.



كما أفاد مصدر بالائتلاف الحاكم بأنّ عدم مناقشة نتنياهو خطوات ما بعد الحرب بمجلس الحرب كان نتيجة تهديد من بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية.



وتحدثت تقارير مؤخراً عن خلاف متصاعد بين واشنطن وتل أبيب على خلفية رفض الأخيرة مناقشة اليوم التالي للحرب في غزة.



كما تأتي أيضاً بعد ورود تقارير تفيد بأن نتنياهو منع رئيس الموساد دافيد بارنيع، ورئيس الشاباك رونين بار، من المشاركة في اجتماع أمني وصفته القناة بـ"بالحساس".



وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن الاجتماع كان يفترض أن يضم بجانب المسؤولين اللذين تم ذكرهما، رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي. -وكالات

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