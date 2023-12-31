استشهاد رفيق يحيى عياش.. حماس تنعى القيادي عبد الفتاح معالي



وذكرت مصادر محلية، أن معالي يعد أحد مؤسسي كتائب القسام، ورفيق المهندس يحيى عياش الذي اغتاله الاحتلال في 5 يناير/كانون الثاني 1996.



وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين، استشهاد معالي، مشيراً إلى أنه كان من أوائل من انضم إلى حركة حماس في بلدة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.



كان عضوا في أول خلية لكتائب القسام

ولفت جبارين في تسجيل صوتي، إلى أن معالي كان عضواً في أول خلية لكتائب القسام تشكلت بمنطقة شمال الضفة الغربية.



كما شارك معالي في عملية "رامات أفعال" بتل أبيب في العام 1995، والتي خطط لها الشهيد يحيى عياش، كما ذكر جبارين.



وكانت لمعالي بصمة في عمليات القسام الأولى بالضفة الغربية، حيث شارك في العديد من العمليات، أبرزها عملية بروقين التي قتل فيها جندي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران.



وطارد الاحتلال الإسرائيلي معالي، أكثر من 20 عاماً، تنقَّل خلالها إلى السودان واليمن وسوريا، ليقرر العودة إلى قطاع غزة في عام 2006، ويستشهد فيه.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 21 ألفاً و672 فلسطينياً، و56 ألفاً و165 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.