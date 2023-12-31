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نتنياهو يعفي كوهين من وزارة الخارجية وتقارير: بسبب تصريحاته

12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على تبادل مناصب بين وزير الخارجية إيلي كوهين والطاقة يسرائيل كاتس، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "الحكومة صادقت اليوم (الأحد) على تنفيذ اتفاق التناوب بين الوزيرين يسرائيل كاتس، الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية، وإيلي كوهين الذي تولى منصب وزير الطاقة والبنية التحتية".
وأوضحت أن "تبادل المناصب مشروط بالتصويت الذي سيتم أيضا في وقت لاحق في الهيئة العامة للكنيست (جلسة عامة في البرلمان)"، دون ذكر تاريخ محدد.
وحتى الساعة 09:40 "ت.غ" لم تصدر إفادة من الحكومة في هذا الشأن.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلامية محلية أن تنحية كوهين من وزارة الخارجية جاء ردًا على تصريحاته التي أكد فيها على تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية بالكامل حول هجوم 7 أكتوبر الماضي، الذى شنته الفصائل الفلسطينية في غزة على مستوطنات الغلاف.
ويأتي هذا التطور في ظل دعوات من المعارضة والشارع الإسرائيلي إلى إقالة الحكومة فورا وإجراء انتخابات مبكرة؛ بسبب "إخفاقات" عسكرية في الحرب على قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 21 ألفا و672 شهيدا، و56 ألفا و165 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، شنت حركة "حماس" في ذلك اليوم هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.
وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر الجاري، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

(وكالات)

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