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حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21822، في حين وصل عدد المصابين بالقصف الإسرائيلي إلى 56451، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال ارتكب في اليوم 86 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث استشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 150 مدنيا وأصيب 286 آخرون بجروح. (بترا)

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