حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي
على قطاع غزة إلى 21822، في حين وصل عدد المصابين بالقصف الإسرائيلي إلى 56451،
بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال ارتكب في
اليوم 86 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث
استشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 150 مدنيا وأصيب 286 آخرون بجروح. (بترا)
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