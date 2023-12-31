ميناء رفح البري يستقبل 8 جرحى من غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء 8 جرحى
فلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات خارج القطاع، إلى جانب إدخال شاحنات
مساعدات إنسانية ووقود إلى غزة.
وقال مصدر مسؤول في محافظة سيناء اليوم الأحد،
إنه تم التنسيق لاستقبال 8 جرحى فلسطينيين من مستشفيي ناصر و"شهداء
الأقصى" في قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية برفقة 9 من ذويهم.
وأضاف المصدر، أنه تم التنسيق لاستقبال دفعة
جديدة من الفلسطينيين العاملين في الخارج وعددهم 65 فلسطينيا، إلى جانب استقبال
145 شخصا من حملة الجوازات المصرية. (بترا)
MENAFN31122023000072011014ID1107672441
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.