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واشنطن بوست: إسرائيل تخسر ربع مليار دولار يوميا

12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن محللين قولهم إن اقتصاد "إسرائيل" تعرض لضربة قوية، وإن التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة مثير للقلق.

وأضافت الصحيفة أن الحرب على غزة كلفت الحكومة الإسرائيلية 18 مليار دولار، أو ما يقدر بـ220 مليون دولار في اليوم الواحد، مشيرة إلى أن "إسرائيل" تنفق أموالا طائلة على نشر أكثر من 220 ألف جندي احتياط في الحرب ودعم رواتبهم. (الجزيرة نت)

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