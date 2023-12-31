حالات تسمم في سجن عوفر بعد تقديم الاحتلال وجبات طعام فاسدة للأسرى



وقال محامي الهيئة إنّ "الأسرى تعرضوا للتسمم، بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ 28/12/2023، إذ شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء، مباشرة بعد تناولهم الطعام".



وأضافت الهيئة أنّ إدارة السجون تتعمد منذ بدء الحرب على غزة "ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين".



وفي وقتٍ سابق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، بأنّ إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحقّ الأسرى الفلسطينيين في "النقب الصحراوي" أيضاً زادت من قسوة الحياة، وجعلت حياة المعتقلين جحيماً لا يطاق.



وقالت الهيئة في تقرير لها، إن إدارة سجون الاحتلال قطعت الكهرباء بشكل كلي عن الأسرى، وتتعمّد قطع المياه، ولا توفّرها إلا لمدة 50 دقيقة فقط، مشيرةً إلى أن الإدارة سحبت المواد الغذائية من أقسام السجن، وقلّصت وجبات الطعام إلى وجبتين.



وصعّد الاحتلال من إجراءاته القمعية في السجون ضد الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع بدء ملحمة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الفائت.