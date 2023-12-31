الغارديان: الحرب بلا نهاية هي ما يناسب نتنياهو اليائس



هل نحن مقبلون على "انفجار إقليمي"؟

تؤجج الضربات الجوية الإسرائيلية المتفرقة داخل سوريا، والهجمات المحدودة المتكررة من جانب مسلحين على القواعد الأمريكية في العراق والهجمات الانتقامية الأمريكية، سردية اشتعال حرب أوسع نطاقاً قريباً. فيما تؤدي هجمات الحوثيين اليمنيين على حركة الشحن الإسرائيلية في البحر الأحمر باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى زيادة القلق.



مع ذلك، لم يحدث الانفجار الإقليمي الذي تنبّأ به كثيرون، حتى الآن على الأقل. وهنالك سببان رئيسيان لهذا كما تقول صحيفة The Guardian البريطانية: الأول أنَّ الضغط الأمريكي قد أثنى حكومة الحرب الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن شن هجمات متزامنة على حماس وحزب الله بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتشير تقارير إلى أنَّ حكومة الحرب قد فكرت في ذلك بالبداية. وأصبح الموقف الرسمي لإسرائيل منذ ذلك الحين هو أنَّ "تدمير حماس في غزة هو أولويتها الأولى".



وينبع السبب الثاني من حسابات قيادة إيران بأنَّ أفضل ما يخدم مصالحها هو البقاء بمنأى عن الحرب. ويُعَد حزب الله والجماعات السورية والعراقية واليمنية كلها وكلاء لإيران، وهي مُسلَّحة ومُجهَّزة ومُدرَّبة، بل وفي كثيرٍ من الأحيان مُدارة من جانب طهران والحرس الثوري الإيراني، على الرغم من النفي. وهذه الجماعات، وليست إيران، هي مَن تخوض القتال. وبهذه الطريقة، تشن إيران حرباً على إسرائيل، لكن ليس بصورة مباشرة وعلى نحو يمكنها من نفي مسؤوليتها إلى حدٍّ ما٬ كما تقول الغارديان.



المشكلة المباشرة هنا هي أنَّ قوة هذين العاملين، اللذين يشجعان معاً على ضبط النفس، في تراجع، كما تقول الغارديان. وبصياغة أكثر وضوحاً، في ظل اقتراب الحرب من شهرها الرابع، فإنَّ الطرفين يُشمِّران عن سواعدهما. وقد يُفسِّر هذا التصور التدخل الأخير القوي من جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي طالب بـ"وقف إطلاق نار دائم" في غزة خلال محادثات أجراها مع نتنياهو هذا الأسبوع.



كما يساعد في التركيز الأمريكي والبريطاني والألماني المتزايد على خفض التصعيد وإيقاف واحتواء الفوضى في غزة. يأتي هذا مدفوعاً ظاهرياً بمخاوف بشأن أكثر من 21 ألف شهيد فلسطيني وما تندد به الأمم المتحدة باعتباره كارثةً إنسانية.

مع ذلك، يعرف القادة الغربيون أنَّ حملة القتل العشوائية على نحوٍ إجرامي وعديمة الشفقة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة، والتي يُفترَض أنَّ هؤلاء القادة بلا حول ولا قوة لوقفها، أصبحت استفزازاً يومياً لا يمكن تحمُّله بالنسبة لخصوم إسرائيل. وما يحركهم حقاً هو الشبح الذي يلوح في الأفق لحدوث انفجار إقليمي بعيد المدى ناتج عن ذلك.



وقد تجاوز الاغتيال الإسرائيلي المُستهدِف في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع للسيد رضي موسوي، وهو قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني في سوريا، أحد الخطوط الحمراء غير المرئية التي سمحت حتى الآن لإسرائيل وإيران بتجنُّب المواجهة المباشرة. كان موسوي شخصية كبيرة مسؤولة عن تنسيق تعاملات إيران مع حزب الله والنظام السوري. وقد تعهَّدت إيران بانتقام هائل من إسرائيل. لكنَّ عملية الاغتيال بعثت برسالة أخرى أيضاً.



فكتب المحلل بصحيفة Haaretz الإسرائيلية، عاموس هرئيل: "يُنظَر إلى موت موسوي في المنطقة باعتباره إشارة إسرائيلية إلى إيران بأنَّها لا يمكنها مواصلة التمتُّع بالحصانة في حين تُعزِّز وتُموِّل الإرهاب المعادي لإسرائيل من خلال وكلائها.

وهو أيضاً يُقرِّبنا أكثر إلى احتمال حدوث تصعيد مع حزب الله، وحتى مع إيران، على الجبهة الشمالية". وأشار هرئيل إلى أنَّ صبر إسرائيل ينفد في ظل النيران الكثيفة من جانب حزب الله. ولمح بيني غانتس، عضو حكومة الحرب البارز، إلى أنَّ إسرائيل قد تغزو لبنان قريباً إذا لم يتحسن الوضع.



"حرب متعددة الجبهات"

ومن الواضح أنَّ ضبط النفس وحرب الوكالة عن بُعد لهما حد. فمن جانبها، ربما تواجه إيران صعوبة في كبح المسلحين الذين ساعدتهم. إذ لم يرتدع الحوثيون اليمنيون، على سبيل المثال، بتشكيل قوة مهام دولية بقيادة الولايات المتحدة، وكثَّفوا هجماتهم البحرية منذ ذلك الحين.



في الوقت نفسه، لجأت القيادة الإسرائيلية إلى وصف نفسها بأنَّها منخرطة بالفعل في "حرب متعددة الجبهات"، وهو ادعاء يشير إلى تصعيد فوري سريع. فقال وزير الدفاع، يوآف غالانت، أمام الكنيست هذا الأسبوع، إنَّ إسرائيل "تتعرَّض للهجوم من 7 ساحات: غزة، ولبنان، وسوريا، ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والعراق، واليمن، وإيران". وقال إنَّ إسرائيل ترد بصورة شاملة.



ومن بين "مناطق الصراع" السبع، يُعَد الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان حالياً هو الأكثر اضطراباً في نظر كثيرين بإسرائيل ويتأرجح على شفا الحرب الشاملة. فصرَّح وزير لم تُحدَّد هويته، من حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو، لصحيفة Haaretz: "المزيد والمزيد من الناس يتقبَّلون فكرة أنَّه لا مفر من الحرب مع حزب الله، والتي ربما تكون قريبة".



نتنياهو اليائس تناسبه "الحرب بلا نهاية"

وهنالك سببٌ آخر للاعتقاد بأنَّ التصعيد الآن يمثل خطراً حقيقياً، يتمثَّل في الاعتقاد غير المتوهم بأنَّ نتنياهو، اليائس والمحاصر والفاقد للمصداقية والذي لا يحظى بشعبية، قد يرحب باحتمال وقوع إسرائيل في حالة حرب شبه دائمة ضد جميع الخصوم، كما تقول الغارديان. فمن شأن الصراع الشامل، الذي يُصوَّر باعتباره وجودياً بطبيعته، المساعدة في إسكات منتقديه، وتقوية إرادة وتماسك ائتلافه الحكومي، وتشتيت الدعوات المطالبة باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.



الأكثر من ذلك أنَّ حرباً أوسع نطاقاً بلا نهاية، تهاجم فيها إسرائيل وكلاء إيران بصورة متعمدة، قد تفتح الطريق لتحقيق طموح نتنياهو الذي أعلنه وهدد به كثيراً: مواجهة النظام الإيراني نفسه بصورة مباشرة، وفرض تصفية أخيرة للحسابات مع أخطر خصم لإسرائيل، وهي مواجهة مصيرية طلب فيها ذات مرة، مساعدة دونالد ترامب وكاد يحصل عليها.



وحرب بلا نهاية تعني باختصارٍ نجاة نتنياهو، في حين أنَّ عدداً لا يُحصى من الآخرين لن ينجو بلا شك. وإذا ما نجح في تحقيق مراده، فإنَّ غزة قد تكون مجرد البداية. -عربي بوست