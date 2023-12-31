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حزب الله: طوفان الأقصى سيؤسس لمرحلة جديدة في منطقتنا

12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال في ‏قلب المعركة، مشيرا إلى أن عليها وقف الحرب على غزة الآن كي تتوقف الحرب في لبنان.

وقال الشيخ قاسم إن إسرائيل لن تحصل على أي مكسب لا في هذه المعركة ولا في نهايتها.

ولفت إلى أن "طوفان الأقصى" سيؤسس لمرحلة جديدة في منطقتنا، نحن الآن لا نراها بل نرى الدمار والخراب، لكن "طوفان ‏الأقصى" بعد أن تنقشع حالة الحرب الحالية سيؤسس لمرحلة جديدة عمادها النهوض الثقافي والسياسي وتبديل ‏القناعات على مستوى العالم وانتشار لغة المقاومة.

طروحات إسرائيلية
وقال نائب الأمين العام لحزب الله إن "إسرائيل تقدم طروحات عديدة تتعلق بشمال فلسطين وجنوب لبنان وتحاول أن تبين أنها تملك الخيارات لتقوم ‏بأداء يساعد على عودة المستوطنين إلى الشمال بشكل آمن، وأن يبعدوا حزب الله والمقاومة عن الجنوب حتى ‏يطمئنوا ولو في قلب هذه المعركة".

وخاطب الإسرائيليين قائلا: "نحن نقول لهم: إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها، بل هي في ‏موقع أن ترد وتواجه صلابة المقاومة في رد العدوان وفي رفض تثبيت المشروع الإسرائيلي وفي منع ‏إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة ولبنان والمنطقة".

وأضاف قاسم، "مع التمادي في قصف المدنيين في لبنان هذا يعني أن الرد سيكون أقوى ‏وسيكون متناسبا مع العدوان الإسرائيلي".

لا قيمة للتهديدات

وأكد أن حزب الله اتخذ قراره بأن يكون في حالة حرب ومواجهة على جبهة ‏الجنوب في مواجهة إسرائيل، ولكن بتناسب ينسجم مع متطلبات المعركة.

واختتم: "أما أن تتمادى إسرائيل فسيكون الرد ‏عليها أقوى، وأما أن تهدد إسرائيل فلا قيمة للتهديدات لدينا، لأننا سنكون جاهزين وحاضرين".

وفي تصريحات سابقة له، أكد قاسم بأنهم كحزب معنيون بالمواكبة والمواجهة ضمن رؤيتهم لما يخدم نصر المقاومة ومستقبل هذه الأمة وتحرير فلسطين.

وأضاف: "ليكن واضحا أنه كلما تتالت الأحداث ونشأ ما يستدعي تدخلنا بشكل أكبر فسنفعل ذلك".

المصدر: RT

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