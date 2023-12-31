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ملكة جمال العراق السابقة تزور غلاف غزة وتتضامن مع جيش الاحتلال (صور وفيديو)

12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في خطوة مستفزة، زارت ملكة جمال العراق السابقة والمرشحة لانتخابات الكونغرس الأمريكي لعام 2024، سارة عيدان، بلدات غلاف غزة المحتلة التي شهدت هجمات“حماس” في السابع من أكتوبر، مرتدية زيًّا حربيًّا.

ونشرت عيدان عبر منصة“إكس” صورا تجمعها بجنود الجيش الإسرائيلي، وعلقّت:“قمت اليوم بزيارة كفار عزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها. وعلى بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس”.


وأضافت:“لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسيًا، لكنني مازلت مصدومة وعجزت عن التعبير. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية”.


وكانت سارة عيدان تعرضت لهجمة في عام 2017 بعد أن نشرت صورًا لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار جاندلزمان، خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم في لاس فيغاس، و علقت عليها قائلة:“السلام والحب من ملكتي جمال العراق وإسرائيل”.

كما عرضت سارة خدماتها كمترجمة للقوات الأمريكية في العراق في عام 2008.
وتتبنى عيدان موقفا دفاعيا عن دولة الاحتلال حيث صرّحت:“الولايات المتحدة هي وطني الوحيد وأحتاج إلى حمايته”.


وجاءت زيارة عيدان تضامنا مع الدولة اليهودية، وفقا لـ”تايمز أوف إسرائيل”، حيث صرحت في مقابلة مع القناة 12 العبرية، أن زيارتها تهدف إلى“إظهار حقيقة ما حدث في 7 أكتوبر، لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي”، والذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف، وغالبيتهم من العراقيين.

وعبّرت المرشحة لتمثيل الدائرة الثلاثين للكونغرس في كاليفورنيا عن“شعورها بالغثيان عند سماعها طلاب في الجامعات الأمريكية يقولون إن هجوم حماس كان بمثابة عمل من أعمال الدفاع عن النفس”.


وواصلت:“أريد أن يشاهدوا حجم الفظاعة التي أدت إلى الحرب في غزة. العالم يهتف بشعار تحرير فلسطين، لكن الأمر لم يكن أبدًا هكذا. إن قتل العائلات البريئة وحرق أفرادها أحياء ليس تحريراً لفلسطين، بل إرهاب”.

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