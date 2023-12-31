كيربي: لا نسعى لصراع مع الحوثيين
التاريخ
12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اننا
لا نسعى لصراع مع الحوثيين والأفضل توقفهم عن الهجمات.
وأضاف كيربي لدينا مصالح أمنية كبيرة في الشرق الأوسط وسننشر القوات اللازمة لحمايتها ونتصرف مستقبلا وفقا لذلك.-(وكالات)
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