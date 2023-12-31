Sunday, 31 December 2023 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيربي: لا نسعى لصراع مع الحوثيين

12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اننا
لا نسعى لصراع مع الحوثيين والأفضل توقفهم عن الهجمات.
وأضاف كيربي لدينا مصالح أمنية كبيرة في الشرق الأوسط وسننشر القوات اللازمة لحمايتها ونتصرف مستقبلا وفقا لذلك.-(وكالات)

MENAFN31122023000072011014ID1107672434

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث