كتائب القسام تدك تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرق خزاعة

كتائب القسام تدك تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرق خزاعة
التاريخ
12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها دكت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.
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