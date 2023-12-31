Sunday, 31 December 2023 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام تدك تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرق خزاعة

12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها دكت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

MENAFN31122023000072011014ID1107672433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث