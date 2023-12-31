وزير الخارجية الإيراني: سنرد بقوة على أي مغامرة من الكيان الإسرائيلي

وزير الخارجية الإيراني: سنرد بقوة على أي مغامرة من الكيان الإسرائيلي
التاريخ
12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، سنرد بقوة وبحزم على أي مغامرة أو اعتداء من الكيان الإسرائيلي.
وأضاف عبد اللهيان انه لا يمكن اعتبار توقيف السفن الصهيونية بالبحر الأحمر تهديدا بينما يسمح لإسرائيل بارتكاب جرائم بغزة.-(وكالات)
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