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سريع: القوات الأميركية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا

12/31/2023 2:18:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، الأحد، ان "القوات الأميركية اعتدت على 3 زوارق واستشهد 10 من قواتنا".
وأضاف سريع ان القوات الأميركية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر.
وأكد ان "قواتنا نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة كانت متجهة لموانئ شواطئ فلسطين المحتلة".
وأشار سريع ، الى ان تحركات القوات الأميركية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة.-(وكالات)

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