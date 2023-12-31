سريع: القوات الأميركية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع، الأحد، ان "القوات الأميركية اعتدت على 3 زوارق واستشهد 10 من قواتنا".
وأضاف سريع ان القوات الأميركية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر.
وأكد ان "قواتنا نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة كانت متجهة لموانئ شواطئ فلسطين المحتلة".
وأشار سريع ، الى ان تحركات القوات الأميركية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة.-(وكالات)
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