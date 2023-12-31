(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
دافيد بن بست
الاعلانان المهمان اللذان يصدران كل يوم عن الجيش، السياسيون والعائلات، التي تتمزق قلوبها قلقا – إعادة الاسرى بكل ثمن واسقاط حماس – هما اعلانان لازمان ويجب أن يقالا. لكن اذا ما فحصناهما بشكل منطقي، سنتبين انه يوجد تناقض بنيوي بين هذين المطلبين العادلين جدا.
قلب شعب إسرائيل يتفطر كل يوم من جديد في ضوء بيانات الناطق العسكري عن سقوط جنود إسرائيل في المعركة، ومن واجب حكومة إسرائيل ان تفعل كل شيء كي تعيد المخطوفين الى الديار.
غير أنه بالتوازي علينا أن نتذكر بان أمامنا توجد وحوش عديمة كل صورة بشرية، والامر الوحيد الكفيل بان ينتج معادلة قابلة للحل تتمثل بتحرير مخطوفينا هي قبول مطلب حماس غير القابل للمساومة، والذي يتماثل مع مطلب معظم دول العالم، لانهاء الحرب وتحرير كل المخربين الذين ذبحونا على مدى سنوات وفي السبت الأسود.
ليس واضحا كيف يمكن العمل حيال عوامل متناقضة بهذا القدر. على الحكومة واجب اتخاذ اعمال إعلامية مكثفة حيال الإدارة الاميركية والعودة للشرح بان مصالحنا مشتركة وان الضغط الأميركي غير المنطقي وغير المعقول الذي يمارس على إسرائيل لادخال الوقود والغذاء الى القطاع، يساند قرار حماس مواصلة القتال وعدم تحرير المخطوفين.
ان قبول مطالب العدو التي تساندها دول عديدة وعلى رأسها قطر، مصر، تركيا وغيرها، هي مطالب غير مقبولة على نحو ظاهر ومعناها تصفية دولة إسرائيل على مراحل.
في الحروب لا يتم النصر الا بحسم العدو في ميدان المعركة. ولا يمكن لاي صورة نصر ان تكون ممكنة بدون قتل قادة حماس – الذين خطوا على عملهم إبادة إسرائيل. هذه هي الامكانية الوحيدة لا غير.
فليعلم اعداؤنا في ايران وفرعهم الشمالي حزب الله بانه لن يكون ممكنا الانتصار على من يقاتل في سبيل حياته. وليعلم قادة حماس المتواجدون في قصور قطر وتركيا وكذا أولئك المختبئون في الانفاق بانهم أبناء موت، وان الذراع الطويلة لدولة إسرائيل ستصل اليهم.
هذه اهداف صعبة تحقيقها يتطلب وقتا طويلا، لكن بدون تحقيقها سنجد أنفسنا بعد وقت قصير في وضع أخطر باضعاف.
دون انتصار واضح على حماس، فان الرسالة التي ستنتقل الى حزب الله والى اعدائنا في المنطقة هي أنه يمكن الدخول في هذه المرحلة او تلك الى معركة ضد إسرائيل، تؤدي الى حرب إقليمية.
ما يوقفهم في هذه اللحظة ليس فقط تهديد الـ Don'tالشهير للرئيس الأميركي جو بايدن من أيام بداية الحرب، وحاملات الطائرات مع قوة بحرية مبهرة توجد على مقربة منا.
نية الجيش تغيير تكتيك الحرب، في ظل تقليص هجمات ميدانية واسعة والانتقال الى اعمال مركزة حول الانفاق ومجالات حماس تستهدف تقليص الخطر على المس بمخطوفينا بنار قواتنا، وصيد يحيى السنوار، محمد ضيف وآخرين – الذين لا يزالون يحظون باسناد شبه تام من السكان.
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