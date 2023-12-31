MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

دافيد بن بست

الاعلانان المهمان اللذان يصدران كل يوم عن الجيش، السياسيون والعائلات، التي تتمزق قلوبها قلقا – إعادة الاسرى بكل ثمن واسقاط حماس – هما اعلانان لازمان ويجب أن يقالا. لكن اذا ما فحصناهما بشكل منطقي، سنتبين انه يوجد تناقض بنيوي بين هذين المطلبين العادلين جدا.

قلب شعب إسرائيل يتفطر كل يوم من جديد في ضوء بيانات الناطق العسكري عن سقوط جنود إسرائيل في المعركة، ومن واجب حكومة إسرائيل ان تفعل كل شيء كي تعيد المخطوفين الى الديار.

غير أنه بالتوازي علينا أن نتذكر بان أمامنا توجد وحوش عديمة كل صورة بشرية، والامر الوحيد الكفيل بان ينتج معادلة قابلة للحل تتمثل بتحرير مخطوفينا هي قبول مطلب حماس غير القابل للمساومة، والذي يتماثل مع مطلب معظم دول العالم، لانهاء الحرب وتحرير كل المخربين الذين ذبحونا على مدى سنوات وفي السبت الأسود.

ليس واضحا كيف يمكن العمل حيال عوامل متناقضة بهذا القدر. على الحكومة واجب اتخاذ اعمال إعلامية مكثفة حيال الإدارة الاميركية والعودة للشرح بان مصالحنا مشتركة وان الضغط الأميركي غير المنطقي وغير المعقول الذي يمارس على إسرائيل لادخال الوقود والغذاء الى القطاع، يساند قرار حماس مواصلة القتال وعدم تحرير المخطوفين.

ان قبول مطالب العدو التي تساندها دول عديدة وعلى رأسها قطر، مصر، تركيا وغيرها، هي مطالب غير مقبولة على نحو ظاهر ومعناها تصفية دولة إسرائيل على مراحل.

في الحروب لا يتم النصر الا بحسم العدو في ميدان المعركة. ولا يمكن لاي صورة نصر ان تكون ممكنة بدون قتل قادة حماس – الذين خطوا على عملهم إبادة إسرائيل. هذه هي الامكانية الوحيدة لا غير.

فليعلم اعداؤنا في ايران وفرعهم الشمالي حزب الله بانه لن يكون ممكنا الانتصار على من يقاتل في سبيل حياته. وليعلم قادة حماس المتواجدون في قصور قطر وتركيا وكذا أولئك المختبئون في الانفاق بانهم أبناء موت، وان الذراع الطويلة لدولة إسرائيل ستصل اليهم.

هذه اهداف صعبة تحقيقها يتطلب وقتا طويلا، لكن بدون تحقيقها سنجد أنفسنا بعد وقت قصير في وضع أخطر باضعاف.

دون انتصار واضح على حماس، فان الرسالة التي ستنتقل الى حزب الله والى اعدائنا في المنطقة هي أنه يمكن الدخول في هذه المرحلة او تلك الى معركة ضد إسرائيل، تؤدي الى حرب إقليمية.

ما يوقفهم في هذه اللحظة ليس فقط تهديد الـ Don'tالشهير للرئيس الأميركي جو بايدن من أيام بداية الحرب، وحاملات الطائرات مع قوة بحرية مبهرة توجد على مقربة منا.

نية الجيش تغيير تكتيك الحرب، في ظل تقليص هجمات ميدانية واسعة والانتقال الى اعمال مركزة حول الانفاق ومجالات حماس تستهدف تقليص الخطر على المس بمخطوفينا بنار قواتنا، وصيد يحيى السنوار، محمد ضيف وآخرين – الذين لا يزالون يحظون باسناد شبه تام من السكان.

