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سكان الخليل يواجهون قيودا لم يشهدوها

12/31/2023 2:18:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس هاجر شيزاف
في يوم الاثنين الماضي جلس رجال واولاد على شارع في حي السهلة في الخليل. بالنسبة لهم هذا كان تجديد. في اعقاب الهجوم في 7 اكتوبر فقد فرض الجيش الاسرائيلي حظر التجول لمدة اسبوعين على الحي قرب مغارة الماكفيلا (الحرم الابراهيمي) مثل احياء اخرى توجد تحت السيطرة الاسرائيلية في المدينة. الآن بعد مرور شهرين على الحرب يواصل السكان الابلاغ عن ازدياد الحواجز وقيود قاسية على الحركة وحظر التجول في الليل وفي نهاية الاسبوع.
"هذا الحي ببساطة كان مغلقا. لا يوجد أي أحد. لا يمكننا فعل ما نريد. منذ بداية الحرب ربما خرجت فقط اربع مرات من الحي"، قال شادي المحتسب وهو من سكان حي السهلة. غير بعيد عن بيته يوجد حاجز يوجد فيه عدد كبير من جنود حرس الحدود. "هذا يؤثر على الاولاد نفسيا. لم تكن دراسة ولم يكن بالامكان فعل أي شيء". توجد صعوبة اكبر على شادي وآخرين تتعلق باستمرار العيش في المدينة. لم يكن بالامكان الخروج للشراء من البقالات، قالوا. ايضا عندما سمح بذلك فيما بعد واجه السكان النقص الشديد في السلع.
الخليل تم تقسيمها الى قسمين في كانون الثاني 1997 باتفاق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، كجزء من اتفاق اوسلو. ومنذ ذلك الحين منطقة "اتش 1" توجد تحت السيطرة الفلسطينية، ومنطقة "اتش 2" التي يوجد فيها الحرم الابراهيمي والحي اليهودي، توجد تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة. في هذا المنطقة يعيش آلاف الفلسطينيين في ما تحول الى رمز للفصل التمييز المتطرف بين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية.
عند اندلاع الحرب ابلغ الجنود السكان الفلسطيين في منطقة "اتش 2" بأنه محظور عليهم الخروج من البيوت. ومن حاول الخروج، كما قالوا، كان يطلب منه العودة الى البيت. السكان، الذين حتى في الايام العادية يخضعون للقيود، منها حظر السفر في مقاطع من الشوارع وحظر السفر في شوارع اخرى والحاجة الى عبور الحواجز في الطريق الى القسم الفلسطيني في الخليل، لم يخرجوا من البيوت حوالي اسبوعين.
بعد ذلك باسبوعين، كما قال السكان، حصلوا على بلاغ من الادارة المدنية بحسبه يمكنهم الخروج ثلاثة ايام في الاسبوع من البيت، في ايام محددة. والانتقال عبر الحواجز الى منطقة "اتش 1" ساعة في الصباح وساعة بعد الظهر. ومن يتأخر يبقى عالقا في الشطر الآخر للمدينة. ورغم أنه بشكل رسمي فصل هذا البلاغ الساعات التي يمكن فيها التنقل بين الحواجز، إلا أنه فعليا في الايام الاخرى واصل الجنود فرض حظر التجول والخروج من البيوت. بعد ذلك تم تقديم للسكان تسهيلات اخرى، لكن الآن ايضا في معظم الاحياء مثل الاحياء التي يعيش فيها شادي، ما زال يفرض حظر التجول في الليل وفي نهاية الاسبوع. في احياء اخرى تم رفع حظر التجول. ايضا الحواجز التي تربط بين منطقة "اتش 1" و"اتش 2" لم تعد مفتوحة 24 ساعة، ويتم اغلاقها في المساء باكرا.
من اجل تطبيق القيود الجديدة فقد حصل سكان حي السهلة قبل بضعة ايام على رسالة في الواتس اب وصورة خارطة من الادارة المدنية، وتم وضع ارقام معناها غير واضح، وتم مد اسهم منها تظهر للسكان في أي حاجز يمكن العبور الى منطقة "اتش 1"، ومثل بلاغات اخرى هذا القيد لم يكن موجود في السابق.
أسبوعان بدون خبز
في حي الجعبري الذي يوجد على الشارع الذي يصل بين كريات اربع والحرم الابراهيمي، القيود الجديدة يتم الشعور بها جيدا. هذا الشارع هو من الشوارع الوحيدة التي على طولها توجد محلات فلسطينية في هذا القسم في الخليل. ومحلات كثيرة اخرى تم اغلاقها بأوامر من الجيش الاسرائيلي في فترة الانتفاضة الثانية. الآن يلزم الجيش اصحاب هذه المحلات بعدم فتح محلاتهم، ويحظر على سكان الحي السفر بالسيارات في المكان، الامر الذي كان مسموح حتى اندلاع الحرب. صاحب محل في الشارع قال بأنه عندما جاء الى المكان لأخذ بعض البضائع، الجنود قالوا له بأنه اذا فتح محله فيصادرون المفتاح.
"خلال اسبوعين كنا بدون خبز ولم نستطع شراء أي شيء"، قالت اريج الجعبري وهي من سكان الحي. في مرحلة ما حاولوا جلب الخبز الى الحي من احد المخابز. ولكن عندما وصل الاشخاص الذين ذهبوا لجلب الخبز الى الحاجز قام الجنود بتصويب السلاح نحوهم وجعلوهم يهربون مع ترك البضائع التي جلبوها. في نهاية الاسبوع نذهب لاحضار اغراض لثلاثة ايام". وأكدت على أن حظر التجول يستمر في الليل وفي نهاية الاسبوع.
حسب اقوالها هناك ثلاث عائلات تعرفها قامت بمغادرة الحي مؤخرا. "لقد غادرت بسبب الخوف والقيود"، قالت. وحسب قولها منذ اندلاع الحرب هي لا تذهب الى الكلية التي تتعلم فيها واولادها لا يذهبون الى المدرسة. آخرون تضرروا بشكل كبير اقتصاديا لأنهم لم يتمكنوا من الذهاب لاماكن عملهم في منطقة "اتش 1". ومن يعملون في اسرائيل هم عاطلون عن العمل منذ 7 اكتوبر.
قد جاء من المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: "لا يوجد حظر تجول في مدينة الخليل. الاغلاق يتم حسب تقدير الوضع لاعتبارات عملياتية، وهذا يتم بقرار من قائد اللواء بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة. من الفحص تبين أنه لا يوجد سلوك عنيف على الحواجز، وأي ادعاء يرسل الينا سيتم فحصه طبقا لذلك".

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